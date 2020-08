VG og Christer Falck i møte om kritikken mot VG-journalist

- Nå har vi hørt på hva han hadde å si og så gjør vi en vurdering.

Onsdag ettermiddag møttes Christer Falck og Rolf Sønstelie, som er VGTV-redaktør med operativt redaktøransvar for øyeblikket, til en samtale på VG-huset. Til stede i møtet var også flere andre ledere i VG. Temaet som skulle diskuteres var Falcks omfattende og kritiske Facebook-post om VG-journalist Thomas Talseth.

Les mer: Storm mot VG-journalist - harde anklager fra Christer Falck

«Thomas Talseth har vært etter meg i en årrekke. Husker ikke helt hvor det startet, men husker jeg outet ham som en av de som byttet platene han fikk fra plateselskapene i røyk på Platekompaniet», var noe av det Falck skrev i det lange innlegget han la ut forrige søndag.

- Blir mellom oss

Deretter mente han at Talseth, i sin tid som redaktør i ungdomsmagasinet Spirit, bevisst ga en av Falcks produserte plater dårlig kritikk, samt påvirket P3 til å unngå å spille låtene fra artisten hans, Sofian.

Les også: Flokket seg mot VG-journalist og startet egen «hashtag»: - Som et bakholdsangrep, mener ekspert

- Vi har hatt et godt møte, etter invitasjon fra oss. Vi ville høre med hans egne ord hva kritikken mot oss konkret går ut på, og lytte til hva han ønsket å formidle, relatert til det han har publisert offentlig på Facebook, sier Sønstelie til Nettavisen.

- Hva kom ut av møtet?

- Innholdet ønsker vi ikke å si noe om. Det blir mellom oss. Vi lytter til det han har å si, men det vil være uryddig å si noe om innholdet i samtalen.

- Har dere skværet opp med Christer Falck nå?

- Nå har vi hørt på hva han hadde å si og så gjør vi en vurdering. Men jeg kan som sagt ikke kommentere selve innholdet i samtalene, forteller Sønstelie avslutningsvis om møtet med Falck.

Nettavisen har vært i dialog med Christer Falck, men han ønsker ikke å si hva som kom ut av møtet.

Vil også snakke med Tone Damli

Tone Damli beskrev blant annet VG-journalisten som «nådeløs, iskald og uproff», og skrev videre i Facebook-innlegget sitt at «det blir ikke røyk uten ild, og den ilden er Talseth».

- Også Tone Damli har gått ganske hardt ut mot Talseth. Kommer dere til å invitere henne også til et slikt møte?

Les også: Tone Damli tar et ramsalt oppgjør med VG: - Det er nok, nå!

- Som vi sa i går, ønsker vi å få klarhet i hva som er grunnlaget også for hennes kritikk. Vi ønsker å lytte til hva hun har å si. Vi har invitert henne til en dialog med oss, men hvordan det blir er ikke på plass ennå, forteller Sønstelie.

Bar Vulkan-saken

I 2019 var VG også i hardt vær etter at daværende journalist Lars Joakim Skarvøy ble fratatt sine oppgaver som politisk journalist, etter den såkalte «dansevideoen med Giske». Den seks sekunder lange dansevideo-en fra Bar Vulkan 21. februar førte til en grundig ransakelse - og omfattende fellelse i PFU - av VG.

Les også: Musikkprofil slaktet VG - nå legger avisen seg flat

Da hadde Sofie (27 på det tidspunktet) sagt at Skarvøy fabrikerte flere sitater, og tatt svarene hennes ut av kontekst. Etter domfellelsen i PFU ble Skarvøy permittert med lønn i seks måneder, og etter at permisjonen var over valgte han å si opp.

Les også: Lars Joakim Skarvøy har sagt opp i VG

- Har Bar Vulkan-saken påvirket hvordan dere håndterer kritikk mot egne journalister?

- At vi skal tåle kritikk og kritisk diskusjon om vår egen journalistikk er ikke en ny holdning i VG. Slik var det også før Bar Vulkan-saken. Men vi har lært av feilene vi gjorde, og som vi beklaget. Det tar vi med oss. Men vi håndterer ikke denne saken annerledes på grunn av Bar Vulkan, sier Sønstelie.