VG: Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK

Flere er rasende etter MGP-skandalen forrige helg.

David Eriksen (52), manager for Tone Damli (31), sier til VG mandag morgen at det kan bli aktuelt å sende en regning til NRK for dekning av utgifter som har vært til ingen nytte:

– Noen anslått sum på samlede kostnader i forbindelse med MGP, vil jeg ikke gå ut med. Men vi holder på å vurdere steg videre med tanke på det. Man får jo ikke noen forsikring når det gjelder den økonomiske innsatsen, sier Eriksen.

Videre sier han at det er snakk om store kostnader som viste seg å være helt verdiløse, og mener at det økonomiske ikke bare er hans ansvar.

Artisten Tone Damli fremfører sin låt Hurts sometimes under generalprøven til finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim spektrum. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

Kommunikasjonsansvarlig i NRK, Natalie Sprus, sier til avisen at de vil ta stilling til pengekravet om det skulle komme.

– Og da tas det direkte med David Eriksen.

Tone Damli var en av de ti finalistene som kjempet om å bli Norges bidrag til den internasjonale MGP-finalen i mai. Hun ble ikke en av dem, og etter sendingen raste manageren hennes, David Eriksen, mot NRK. Kanalen hadde nemlig store tekniske problemer under sendingen, slik at seerne ikke fikk stemme som planlagt.

- Katastrofe-opplegg. Jeg kan si på vegne av de flest her, at dette ble en respektløs måte å avvikle det største TV-showet NRK har, sier han til Dagbladet.