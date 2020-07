Vi har spurt sexologene: Tenner alle kvinner på alfamenn som «slenger de i veggen»?

Hvem tenner damer mest på: Myke, følsomme menn eller tause, sterke alfamenn? Svaret vil nok overraske.

«En av de tingene jeg fantaserer om, er en som løfter meg opp og kaster meg i veggen - på en frekk måte, ikke en voldelig en. Og nå er han her, som en sexy tømmerhogger med hender som er dobbelt så store som mine, og jeg kan klatre på ham som et tre. I forholdet vårt, gjør han stadig ting for å overraske meg, og minst like ofte overrasker han meg i senga.»

Giannina Gibelli (25) traff kjæresten med store hender på en noe uvanlig måte: På hver sin side av en vegg under realityprogrammet «Love Is Blind», hvor de forlovet seg før de hadde truffet hverandre ansikt til ansikt.

Fantasien hennes, derimot, er nok ikke så uvanlig.

- Dette handler ikke om å bli slengt i veggen, bokstavelig talt, men om at kvinner tiltrekkes av menn som viser at de har kontroll på situasjonen. De viser sterke, maskuline drifter, som gir uttrykk for at vet hva de driver med, sier sexolog Siv Gamnes.

LES OGSÅ (+): Derfor er mange kvinner utro: - I ettertid er det lett å skjønne

Gamnes får støtte fra Anders Lindskog, psykolog og sexologisk rådgiver:

- Historisk sett har sterke alfamenn som rett og slett tok kvinnene, vært de som vant frem. Samtidig som kvinnene som ble tatt, ble befruktet, sier Lindskog, og fortsetter:

- Når det er sagt, så er det ikke bare kvinner som liker å ha sex med en som tar kontroll i senga. Det gjør menn også. Har du forsøkt å søke på «women dominating men» på Google, eller?

SEXOLOGENE: Siv Gamnes og Anders Lindskog. Foto: Privat/ Geir Carlsson (Fredriksstad Blad)

Kontroll og selvtillit

Svaret er nei. Det har vi ikke forsøkt å søke på. Så da gjør vi det, da.

«Women dominating men»: 38.400.000 resultater.

«Men dominating women»: 193.000.000 resultater.

Over fem ganger så mange søk på menn som dominerer kvinner, altså. Nå gir ikke Google-statistikk noe fasitsvar på hvorvidt menn flest ønsker seg damer som tar kontroll i senga eller ikke, men det gir et innblikk i interessen for det.

I tillegg husker vi vel alle Fifty Shades of Grey-feberen som herjet verden for noen år tilbake. Filmene handler om Christian Grey, en søkkrik, kjekk mann som innleder et forhold til en unge Anastasia. Hun er jomfru og håpløs romantiker, han er erfaren og dominerende.

Resultatet? Han drar henne med inn i sin BDSM-verden, lærer henne opp og får «bruke» henne som han vil.

FIFTY SHADES: Christian Grey dominerer Anastasia, som er jomfru. Foto: Skjermdump

Kinosalene var fulle - nærmest utelukkende av kvinner. Hvorfor?

Ifølge forums-debattene, handler det ikke om at alle kvinner ønsker å bli pisket eller bundet fast med håndjern. Det kan i stedet virke som det er Christian Greys selvtillit og dominans, som gjør at at kinosalene ble fylt av kvinner som skulle ønske de var Anastasia for en kveld eller to.

Les også Sexolog med klaroppfordring til unge kvinner

«Han har fullstendig kontroll over sine egne aggressive og voldelige drifter. Han oppholder seg helt på grensen, hvor han er helt i stand til å påføre smerte, men han kontrollerer seg selv. DET er poenget! En mann som har fullstendig kontroll over sine instinkter og impulser er sååååååå sexy,» skriver en kvinne på forumet Quora.

Sexolog Siv Gamnes tror Fifty Shades-feberen handler om nettopp dette, altså det Christian Grey utstråler: Fullstendig kontroll.

- Det å være alfahann handler ikke nødvendigvis om å slenge noen i veggen, eller noen form for brutalitet, egentlig. Det handler om kontroll, ikke på en voldelig måte, men på en trygg måte, sier Gamnes, og fortsetter:

- Kvinner tenner på menn som viser at de har kontroll på situasjonen og på livet sitt. At de vet hva de vil, tar initiativ og er trygge i sin egen seksualitet.

Millionær, biker, muskebunt eller far?



Hvorfor er kvinner så tiltrukket av denne alfahannen?

Jo, det er som med alt annet som foregår inni kroppene våre. Noe kan vi styre helt selv, andre ting er helt utenfor vår kontroll - og det meste er midt imellom.

Tenningsmønsteret vårt og hva vi finner tiltrekkende, hører til i siste kategori. For selv om Giannina Gibelli sikkert ikke tenker på reproduksjon når hun klatrer på sin tømmerhogger-mann som om han var et tre, så gjør livmoren hennes det.

- Tenningsmønsteret vårt sørger for at vi lager barn med gode gener, som skal kunne bli voksne. Og fordi damer investerer mer i et svangerskap enn det menn gjør, har vi utviklet ulike strategier som er lønnsomme, forklarer psykolog Anders Lindskog.

Menn er ubevisst ute etter spre sæden sin. Altså kunne de med fordel kjørt en kvantitativ variant, hvor de gjør som mange kvinner som mulig gravide - uten å ta vare på barna.

Kvinner, på sin side, må bære frem barna. Investeringen er større, og de vil gjerne ha en partner som kan bidra og støtte i oppdragelsen av barna. Samtidig har de alt å tjene på å få barn med ulike fedre. På den måten sprer de sin genetiske risiko, slik at barna får ulike farsgener.

- Da vi hadde stammesamfunn, var det best å være høvding. Da kunne du få barn med mange ulike kvinner, mens kvinnene kunne få ett barn med høvdingen, ett med rådgiveren, ett med krigeren og ett med han som selger smykker.

I dag ville slik oppførsel vært å regne som ukultur. Men høvdingen, altså alfamannen, er fortsatt like attraktiv, han ser bare annerledes ut.

Forskning viser at kvinner søker oppover i status og inntekt når de leter etter en partner, men at de viktigste faktorene for å tiltrekke seg damer, er å utstråle selvtillit, trygghet og handlekraft.

- En millionær, muskelbunt, en biker eller en mann med barnevogn vil alle tiltrekke seg kvinner, men de representerer egentlig det samme, nemlig trygghet. Millionæren kan forsørge økonomisk, muskelbunten kan beskytte mot fysiske farer, bikeren er så tøff at ingen tør å krangle med ham og mannen med barnevogn passer godt på barna, sier Lindskog, og fortsetter:

- Men finner du en veltrent millionær som kjører motorsykkel og triller barnevogn, da får du i pose og sekk!

Alfahann befrukter - stayertype blir hjemme



«Jeg tror ikke kvinner faktisk ønsker seg en mann som Christian Grey fordi det i det virkelige liv ville blitt veldig rotete, og absolutt ikke en fin historie,» skriver en av Quara-forumet.

Men Christian Grey er ikke en alfahann i 2020. Han utstråler egenskaper vi forbinder med alfahannen, men samtidig skinner andre personlighetstrekk gjennom. Han er blant annet sjalu, maktsyk og manipulerende.

- Mange kvinner tenner på sterke, maskuline krefter - men ikke nødvendigvis når de dras i en voldelig retning, sier Gamnes.

Christian Grey er på mange måter en relativt endimensjonal type.

- Begjæret vårt er veldig nært tilknyttet befruktningsinstinktet. Kvinner må balansere det psykiske begjæret med behovet for trygghet, sier Lindskog.

- Så kvinner vil ikke ha barn med typiske alfahanner som aldri slår seg til ro?

- Jo, de vil gjerne ha barn med dem fordi de leter etter gode gener. Men så trenger de en «stayertype» til å passe barna.

Altså må kvinner enten finne en mann som er en kombinasjon. Eller alternativ 2:

- Bli befruktet av en alfahann og finn en «stayertype» til å oppdra barna.

- Det er ugreit...

- Ja, men det blir på samme måte med menn. Det er ikke lenger ansett som OK å ha flere koner, så da holder man det hemmelig at man ligger med andre. Menn begjærer kvinner i fertil alder, så uansett om de er 50 eller 80 år, vil de gjerne ligge med damer i 20-årene, sier Lindskog.

Bildet begynner å bli litt mørkt for monogami-tilhengerne. Men psykolog Lindskog mener det er lite i biologien som tilsier at mennesket er ment for monogami.

- Det er jo det samme med damer. Når de er utro, ligger de med en de synes er pen. Som gjerne er 20 år yngre.

Dette er alfahannen i 2020

Monogami-diskusjonen har vi tatt før, og da landet vi på at monogami er naturlig for mennesker i vestlige samfunn.

Samtidig viser forskningen at kvinner mister sexlysten i lange parforhold. Den verdenskjente samlivsterapeuten Esther Perel går så langt som å si at kjærlighet og begjær er motsetninger, og mener at kvinnens begjær får oksygenmangel når spenningen forsvinner.

Lekenhet, forførelse, risiko og uforutsigbarhet trigger derimot begjæret, mener Perel.

LES MER: Derfor dør spenningen i sexlivet: - Kjærlighet og begjær er motsetninger

Siv Gamnes tror det blir for enkelt å si at kvinner trenger spenning for å ha lyst på sex.

- Det finnes mange teorier på hvorfor kvinner mister sexlysten i lange parforhold, men en teori er at det handler om urkraften i oss. Når vi ikke lenger kan få barn, så mister man kanskje drivkraften til å ha sex? Har man da valgt en alfahann utelukkende for å få gode gener og friske barn, kan man jo tenke seg at den seksuelle tiltrekningen vil forsvinne litt når drivkraften forsvinner.

Hvis vi går tilbake til spørsmålet stilt innledningsvis, nærmer vi oss nå et svar.

Hvem tenner damer mest på: Myke, følsomme menn eller tause, sterke alfahanner?

Ja takk, begge deler, er svaret. Skal du være alfahann i 2020, må du kunne slenge i veggen, prate om følelser og hente i barnehagen.

En skikkelig alfamann i 2020, er nemlig en kombinasjon av alle fire mennene fra stammesamfunnet: Høvding, rådgiver, kriger og smykkeselger.

Det Gamnes har hørt flest ganger fra kvinner som melder om lav sexlyst, er nemlig ikke mangel på slenging i veggen. Det er mangel på emosjonell støtte. Fravær av nærhet.

- De vil føle seg sett og verdsatt. Og så ønsker de å føle seg attraktive for partneren sin, avslutter Gamnes.

Vil du lese mer om hvordan du vekker kvinnens sexlyst? Da anbefaler vi denne.