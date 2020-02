Vi kan ikke la vår egenart bli utryddningstruet av en SAS-film

Jeg leste en gang et intervju med filmskaper Woody Allen. Han hadde tatt toget fra Oslo til Bergen og ble spurt om hva han syns om norsk natur. Woody sa at han ikke kunne fordra natur. Slike ting sier du ikke ustraffet i Norge. Særlig ikke hvis du er utlending. Vi vil ha vår stolthet i fred.

Vi kan ikke la vår egenart bli utryddningstruet av drøye påstander. Vi er en stormakt innen natur og friluftsliv. Vi kan knapt skrive en kontaktannonse uten å nevne turer i skog og mark. Da kan du ikke komme her å like noe annet. Riktig nok er landet for det meste gråstein og dårlig vær. Men det er vår gråstein og vårt dårlige vær.

Hvordan våger de?

Nå har SAS prøvd å være lystig om dette i en reklamefilm. Hvordan våger de? Det er en film som har vekket dovregubben, halve kongerike og dalstrøka innafor. Tenk å få seg til å si at bindersen ikke er norsk, men amerikansk og at svenske kjøttboller er funnet opp i Tyrkia. Det er jo ikke til å holde ut.

Full mobilisering

Jeg vil derfor be om full mobilisering. Alle som nå har en rød topplue og ski bør ta dette på hele seg og sette av sted med taktfaste bevegelser, i forsvar av det norske, og stille seg opp på nærmeste flyplass og dele ut vafler med brunost til SAS-ansatte så de tar til vettet og skjønner at vi ikke kan la vår egenart bli utryddningstruet av drøye påstander.

Hva blir det neste?

Hva blir det neste, forbud mot matpakker i skolen? Bunader i politiske aksjoner. Si meg, er ingen ting hellig lenger i dette landet? Hva blir de neste? At vi skal elske utlandet som oss selv, snu det andre kinnet til og bli en del av verden? Nei vet du hva. Da kunne vi jo begynne å elske sydenturer også. Det hadde de likt, disse folka i SAS. Nei, vet du hva, ta deg en skitur, og spis vafler. Før det er for sent.