Vi Menn dropper Vi Menn-piken

Etter over 40 år med Vi Menn-piker, dropper ukebladet nå de lettkledte damene.

Vi Menn-pikene har vært en del av Vi Menn i over 40 år, men nå er det slutt.

Det bekrefter redaktør og målgruppesjef for Mann i Egmont, Lars Erik Oterhals, til Nettavisen.

Vi Menn ble første gang utgitt i 1951, og pikene dukket opp på 70-tallet. Bladet har også hvert år siden 1998 kåret en «Årets Vi Menn-pike», som lenge har vært den siste uavhengige modellkåringen igjen i Norge.

Men nå er det altså slutt. I løpet av 2020 skal pikene være helt faset ut av ukebladet, som fremdeles er en av de største utgivelsene i Egmont.

Ifølge Oterhals hviler beslutningen på tilbakemeldinger fra leserne, som ønsker seg mer av bladets kvalitetsjournalistikk og mindre av lettkledte damer.

– Våre undersøkelser viser at leserne ønsker at vi skal bruke våre journalistiske ressurser på å lage spennende leseropplevelser, gode reportasjer, aktualitetssaker og underholdning. Dette er våre satsningsområder, og i tråd med dette avvikler vi Vi Menn-piken, sier Oterhals i en kommentar.

SLUTT: De lettkledte damene har vært en del av Vi Menn siden 70-tallet. Her er det berømte og beryktede Anna Nicole Smith som prydet forsiden. Fra 2014 har bladet tonet ned bildene av de lettkledte damene, og i løpet av 2020 skal de være helt ute av bladet. Foto: Faksmilie (Vi Menn)

SATSER PÅ REPORTASJER OG AKTUALITET: Ifølge Oterhals scorer reportasjer, avsløringer om offentlig sløsing og historiske dokumentarer godt i Vi Menns leserundersøkelser. – Dette skal vil fortsette å levere på menn sine premisser i mange år fremover, sier han. Foto: Faskimile (Vi Menn)

Historisk Vi Menn-pike

I 2019 var det Michelle Blekkan som ble kåret til Vi Menn-piken 2018, og ble altså den 20. norske kvinnen som kunne smykke seg med tittelen.

Til Nettavisen kommenterte hun på oppfatningen om at Vi Menn-pikene hadde gått ut på dato og var politisk ukorrekt i dag.

– Det må du nesten spørre de politisk korrekte om. Jeg hadde det kjempemorsomt på fotoshoot med Vi Menn, sa hun til Nettavisen i forbindelse med kåringen.

Les også Kåret til Norges mest sexy

På spørsmål om hennes tanker rundt fokus på kropp og utseende i en tid hvor det snakkes mye om kroppspress, svarte hun følgende:

– Jeg fikk en mulighet som var veldig spennende og lærerik. Det er mange som har meninger om det, men det viktigste er å akseptere og verdsette seg selv.

Blekkan blir også den siste Vi Menn-piken i historien.

– I og med at vi nå avvikler spalten, er det naturlig å ikke gjennomføre en en ny kåring, bekrefter Oterhals.

INGEN VI-MENN-PIKE: Da Gro Harlem Brundtland var på forsiden av Vi Menn i 1977, måtte de andre damene vike. Foto: Faksimile (Vi Menn)

– Litt trist for Vi Menn-leserne

Ann Mari Olsen var tidligere en av Norges mest kjente glamourmodeller, og har også stilt lettkledt opp i Vi Menn. Hun synes nyheten er litt trist.

– Det er vel litt trist for Vi Menn-leserne, det har jo alltid vært en tradisjon. Samtidig er jo ikke glamourstilen så veldig trendy eller ettertraktet lenger, så det er nok ikke like populært å stille opp som modell heller, sier hun til Nettavisen.

Det var for øvrig Sheila Therese Vora fra Oslo som var den første modellen som vant kåringen. Tittelen ble et plaster på såret etter at modellen ble diskvalifisert fra den norske Miss World-finalen etter å ha kastet klærne i magasinet året før.

MÅLGRUPPESJEF: Lars Erik Oterhals i Egmont tror ikke leserne av Vi Menn kommer til å savne de lettkledte damene. Foto: Egmont

Målgruppesjef Oterhals mener avviklingen er en naturlig utvikling av bladet og tror ikke pike-spalten vil være et stort savn for leserne.

- Vi Menn er Norges eneste ukeblad for menn med 2,4 millioner solgte eksemplarer årlig. Bladet skal fortsatt være et fristed for menn, men vi lytter til våre trofaste kjernelesere og justerer hele tiden merkevaren for å tilby leserne innhold de bryr seg om.