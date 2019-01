Vi ruller terningkast på årets snacks-nyheter

Kjeks som smaker hjemmelaget og flere nye sjokolader. Vi har testet!

Nettavisen har gjennomført en test av flere av Orklas produktnyheter som slippes denne vinteren.

Det er ansatte i Nettavisen som har gjennomført testen. Her er resultatene.

Kims Sølv potetgull

Dette nye potetgullet har en smak av sprudlende løk. Testpanelet er imidlertid ikke helt enige om løksmaken kom godt nok fram.

- Det var helt OK, men ikke så mye smak av løk, sier én som gir potetgullet terningkast fire.

LØK: Det nye potetgullet fra Kims har en smak av både salt og løk.

En annen mener at dette er det beste potetgullet han har smakt som har smak av løk, men synes imidlertid ikke at løksmak er noe særlig godt. Likevel får potetgullet terningkast fem.

- Jeg synes dette er veldig godt! Det er salt, og ikke så tamt som andre potetgull med løk er. Terningkast fem fra en til.

Alle er likevel ikke enige om at mye smak er positivt.

- Det er for mye smak, synes jeg, og dette får terningkast to, kommer det fra en av testerne.

Sætre Salt & Pepper snackers

Disse knasende sprø småkjeksene fra Sætre med smak av salt og pepper faller i smak hos de fleste i testpanelet.

- Denne var overraskende god! Gir en kjeks en helt ny dimensjon, og den får terningkast fem, sier den første som smaker disse.

En mener til og med disse kjeksene er bedre enn potetgull, og ruller også terningkast fem. Flere synes kjeksene er overraskende gode, men det er én som gir terningkast tre.

- Jeg elsker salte kjeks, men disse traff meg ikke helt. Jeg kjenner ikke smaken av salt og pepper, men det er en søt ettersmak.

SMÅSNACKS: Småsulten og snackers fra Sætre er noen av nyhetene fra Orkla.

Småsulten blåbære & tranebær



Småsulten sin nyhet med nøtter blandet med blåbær og tranebær faller ikke helt i smak hos testpanelet.

- Disse var tørre og smakløse. Terningkast én!

To personer gir den terningkast to.

- For søt, OK konsistens, men kjedelig fordi jeg føler den er usunn, sier én av dem, som får støtte fra en annen som mener det smaker sukker.

Noen gir den nye Småsulten terningkast tre og fire, og det er én som er alene om å faktisk like den nye snacksen.

- God og knasende, og en fin form på dem. Terningkast fem!

Vill mørk sjokolade med bringebær og mandler

Den nye sjokoladen fra Vill er mørk og har en smak av bringebær og små knasende biter av mandler. Her er testpanelet veldig enige, og gjennomsnittskarakteren er fire.

- Ikke noe jeg ville valgt på lørdagskvelden, men den var god og har en "sunn" smak som er perfekt til hverdagskaffen, uttaler en.

Andre mener denne sjokoladen er litt for syrlig, og har for lite bringebær. To gir den imidlertid karakter fem.

- Nydelig tursjokolade!

Cafébakeriet Homestyle

Den nye kjeksen fra Cafébakeriet er sprø, tynn og har biter av lys sjokolade i seg. Hvem elsker vel ikke cookies? Disse skal ifølge produsenten smake som hjemmelaget, men ikke alle i testpanelet er enige om akkurat det.

- Perfekt! Myke, søte og hjemmebakt smak. Terningkast seks!

HJEMMEBAKT: Disse nye kjeksene med sjokoladebiter smaker nesten som hjemmebakt, mener flere som har testet kjeksen.

Også to andre mener disse er helt i toppsjiktet, mens noen gir karakter tre og fire fordi de mener kjeksen er for tørr og smaker fabrikklaget. Men det er kun én som gir den terningkast to.

- Kjedelige, uinspirert og disse hadde neppe vært bedre om de var varme, er dommen.

Stratos Cookies and Cream

Stratos kommer med en ny variant som har smak av kjeks og krem. De luftige sjokoladebitene faller virkelig i smak hos testpanelet.

- God blanding av krem og crunchybiter, men stratossmaken blir borte - uten at det gjør noe. Terningkast fem!

NY VARIANT: Stratos kommer nå med smak av cookies and cream.

- Utrolig god. Vil bare ha mer! Denne får en femmer.

Flere gir terningkast fem, mens én synes sjokoladen er så god at den fortjener terningkast seks. Likevel er det én kommentar som skiller seg ut.

- Først er det en alt for anonym smak, men så kjenner jeg at ettersmaken er veldig søt. Karakter tre!

Smørbukk sjokoladebomber

Elsker du både karamell og sjokolade, er denne nye godteriposen noe for deg. Smørbukk lanserer sjokoladebomber, hvor lys sjokolade er fylt med deilig, rennende karamell.

- Syndig godt! Denne får karakter seks, mener en i testpanelet, som får støtte fra en annen.

KARAMELL: Smørbukk kommer med sjokoladebomber fylt med deilig karamell.

De andre som smaker på sjokoladebombene har ulike meninger, og karakteren varierer mellom tre, fire og fem. De fleste er imidlertid enige om at de er gode, men det er ikke nok.

- Søtere enn å tygge sukkerbiter. Det blir terningkast tre, er dommen fra én.

Flere mener også sjokoladebombene er for søte, og noen mener det er litt for mye karamell.

Stratos salt karamell

Statos kommer ikke bare med én ny smak i vinter. Også Salty Caramel skal kjempe om å bli en vinner på folks tunger.

- Slik burde Stratos alltid være. Mye bedre enn originalen. Terningkast fem!, sier en.

To personer gir den nye sjokoladen terningkast seks, men flere i testpanelet mener ikke at denne sjokoladen er spesielt god.

- Den er god og myk, men ikke så salt. Smaker smørbukk mener en, som gir den karakter fire.

- Ikke salt nok, og for tam karamellsmak, så det blir terningkast tre.

Flere støtter disse sitatene, og synes ikke smaken står til navnet på sjokoladen.

SALT KARAMELL: Stratos kommer med salt karamell-smak.

Fire nye pizzaer

Big One lanserer Hot Hawaii, mens Grandiosa lanserer tre nye pizzaer: Taco Fiesta, Nybakt med dobbel pepperoni og Nybakt med tre oster: Cheddar, Østavind og Jarlsberg.

Fem personer har testet disse nye pizzaene, du kan se hele testen i videoen under:

Fakta: Disse rullet terning på frossenpizza