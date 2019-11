Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett

Søtmonser og slikkmunner har lært å begrense seg. Nordmenns sukkerforbruk ligger på et historisk lavt nivå, ifølge Helsedirektoratet.

I løpet av ti år har sukkerforbruket gått ned med 27 prosent. Nedgangen fortsatte også i 2018, viser Helsedirektoratets årlige rapport om utvikling i norsk kosthold. Rapporten ble lagt fram tirsdag.

-Nå har pilen for sukker pekt nedover over så lang tid at vi trygt kan glede oss over stor nedgang i sukkerforbruket, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse.

– Ennå er vi ikke helt nede på anbefalingen, men vi har faktisk allerede nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for bedre kosthold for 2021, sier hun.

24 kilo i året

Siden år 2000 har forbruk i snitt gått ned fra 43 til 24 kilo sukker i året.

En del av sukkeret får vi gjennom brus og andre leskedrikker som fruktjuice og energidrikker. Sukkerholdig brus bidro i gjennomsnitt med 5 kilo sukker per person i fjor, viser rapporten. Samtidig som vi drikker mindre brus enn før, stiger forbruket av energidrikker.

Forbruk av salt og mettet fett er fortsatt for høyt, advarer helsemyndighetene. De største kildene til fett er melk og meieriprodukter, kjøtt, margarin og annet spisefett. De siste årene har vi fått i oss mindre melk og smør, men har i stedet fått i oss mer ost og fløte.

Dobbelt så mye salt som anbefalt

Til tross for at myndighetene gjennom en årrekke har arbeidet med å få ned nordmenns saltforbruk, ligger det fortsatt om lag dobbelt så høyt som anbefalt.

I snitt får menn i seg omtrent 10 gram per dag, mens inntaket ligger noe lavere for kvinner. Det er riktignok vanskelig å måle presist siden svært mange matvarer inneholder salt, og saltinnholdet kan variere mye mellom ulike varemerker.

– Det er i tillegg vanskelig å måle hva forbrukerne selv tilsetter maten, heter det i rapporten.

Mindre kjøtt

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over tid, særlig fram til 2008. Både forbruket av kjøtt totalt og av rødt kjøtt har gått noe ned i 2017 og 2018. Forbruket av hvitt kjøtt har også gått ned i 2018.

-Vi er glade for å se at kjøttforbruket har stagnert og gått noe ned etter flere tiår med massiv økning. Det er en god utvikling. Imidlertid ser vi ikke at kjøttet byttes ut med fisk, slik vi ønsker. Pilene for fisk har pekt nedover i flere år. Selv om årets tall viser at nedgangen er mindre enn for året før, har vi en stor oppgave foran oss med å snu utviklingen på fisk, sier Granlund.

Grønnsaker, frukt og bær er også svakt på vei nedover.

– Målet i handlingsplanen er en økning i inntaket av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker, samt fisk og sjømat med 20 prosent innen 2021. Vi ser at vi må ha fortsatt trykk på disse områdene for å nå målet, sier Granlund.

