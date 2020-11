Victor Sotberg ble drapstruet på tivoli

- Jeg frøs til og verden gikk i slow motion, forteller Victor Sotberg til programleder Anne Lindmo.

Victor Sotberg (29), eller «FlippKlipp-Viktor» som de fleste barn og unge kjenner ham som, har sjarmert hele Norge med sin smittende latter og brede smil gjennom både «Skal vi danse» i 2019 og ulike programmer på NRK og NRK Super.

Sotberg driver også en av Norges største Youtube-kanaler, som er svært populær blant den yngre generasjonen, og på nyåret blir han å se i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Selv om livet til den 29 år gamle trønderen ser ut til å være svært bra, har det ikke alltid vært et smil om munnen til den populære programlederen.

Ble utsatt for trusler og mobbing

Fredag kveld gjester Sotberg NRK-programmet «Lindmo», der han blant annet snakker om innholdet i sin nye bok, «Bare Victor». En biografi der Sotberg skriver om perioder i livet svært få vet om. Blant annet om ungdomstiden, som var preget av alvorlig mobbing, trusler og ensomhet.

Sotberg forteller om systematisk mobbing som eskalerte til daglige trusler og harselering. Noe som gjorde ham til en stille og innesluttet person, som ikke en gang han selv kjente seg igjen i.

Han forteller blant annet om en episode på tivoli der han han ble drapstruet av en klassekamerat fordi han var homofil.

- Verden stod stille

Sotberg forteller at han i utgangspunktet ikke ønsket å dra på tivoliet, som endelig hadde kommet på besøk til Steinkjer der han vokste opp. I denne perioden hadde han fått mange trusler og følte seg utrygg. Likevel klarte venninnen hans å overtale ham.

- Jeg tenkte til slutt at jeg måtte dra dit. «Jeg må dra dit å ha det gøy». Så jeg dro på det tivoliet og tenkte at vi skulle ha det gøy. Vi dro dit, kastet noen baller for å prøve å vinne noen kosebamser, kjøpte sukkerspinn, tok noen karuseller og koste oss. Men med en gang du slipper ned garden, da skjer det, forteller Sotberg.

Sotberg forteller at det var en gutt på skolen som fikk øye på ham fra et pariserhjul og ropte etter ham.

- Foran alle sammen ropte han: «Hey, Victor! Din jævla homo. Nå skal jeg komme meg ned fra pariserhjulet og så skal jeg drepe deg». Også spyttet han etter meg. Og da husker jeg at jeg frøs til og verden gikk i slow motion, sier Sotberg.

Sa aldri fra om mobbingen

Ifølge Sotberg foregikk mobbingen og de alvorlige truslene over flere år, men aldri turte han å si fra til verken foreldrene sine eller lærere på skolen.

- Jeg var så skamfull. Jeg synes det var så flaut. Ikke var det bare vanskelig å være den som ble mobbet, men i tillegg følte man på en skam og at man synes det var så flaut at man ikke ville si det til noen. Så hver eneste dag løy jeg til mamma og pappa om at jeg hadde det fint på skolen, sier Sotberg.

Da Sotberg flyttet fra Steinkjer ble alt imidlertid mye bedre. Han startet på folkehøyskole, og ble kjent med mennesker fra andre steder. Han opplevde å finne tilbake til seg selv, og forstod at det å være annerledes egentlig bare er en bra ting.

I dag engasjerer 29-åringen seg i antimobbe-kampanjer som «Blime» og skriver også åpent og ærlig om mobbeepisodene i sin egen bok. Ifølge Sotberg gjør han ikke det fordi han mener at hans historie er noe spesiell eller unik, men fordi han vet at det er mange barn og unge som opplever det samme som han gjorde og håper at han kan være til hjelp for dem.

«Lindmo» sendes på NRK fredag 21:35.

