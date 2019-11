Victor Sotberg kom på tredje plass i «Skal vi danse»

Victor Sotberg røk ut av semifinalen av «Skal vi danse».

NYDALEN (Nettavisen): Treningsfantomet Jørgine Massa Vasstrand, youtuberen Victor Sotberg og eks-svømmer Aleksander Hetland hadde alle 35,1 i snitt før kveldens semifinale.



Etter en intens danseduell mot Aleksander Hetland, var det til slutt Victor Sotberg som trakk det korteste strådet og måtte se seg slått av Aleksander Hetland og Jørgine Massa Vasstrand i årets sesong av «Skal vi danse».

Populære Victor Sotberg får en trøsteklem etter at han tapte danseduellen. Foto: Heidi Schei Lilleås

I kveld var det nemlig duket for semifinale, og til tross for en iherdig innsats gjennom hele «Skal vi danse»-deltakelsen, og rosende ord fra dommerne, holdt det dessverre ikke helt til mål for Sotberg denne gangen.

En lettet Jørgine Massa Vasstrand, gikk strake veien til finalen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Det vil si at det er Jørgine Massa Vasstrand og Aleksander Hetland som møtes til den store finalen i det populære danseprogrammet neste lørdag.

- Det er trist at det tok slutt nå, sier Sotberg til Nettavisen, men understreker at han ikke skal stoppe å danse av den grunn.

- Venner for livet

Gjennom hele høst har Victor Sotberg og dansepartneren Rikke Lund tilbrakt flere timer sammen hver eneste dag. Det har ført til at duoen er blitt svært nære.

- Jeg har fått meg en venn for livet, sier Sotberg til Nettavisen.

- Jeg kommer nok til å fortsette å få ham til å danse, ler Lund.

Full pott i runde to - på alle tre

Etter første dans ledet Jørgine soleklart med 39 poeng, foran Alexander med 36 poeng og Victor med 35.

I runde to klinket Alexander til med fire tiere - full pott og 40 poeng. Og Victor imponerte stort med romantisk vals.

- Vi trenger ikke terapi, vi trenger kjærlighet, sa en rørt dommer, Tore Pettersen.

Aleksander & Nadya under semifinalen i Skal vi danse. - Du er legendarisk sexy, jeg må bare si det, sa dommer Egor til Nadya. Foto: Thomas Andersen / Tv 2 (TV 2)

Parene svingte seg på parketten med disse dansene i kveld:

Aleksander og Nadya: Quickstep & argentinsk tango.

Victor & Rikke: Salsa & vals.

Jørgine & Jørgen: Vals & jive.





Klar for finale

Neste lørdag er det altså Aleksander Hetland og Jørgine Massa Vasstrand som møtes til finale.

Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen har allerede planen klar:

- Nå skal vi hjem og sove, så skal vi trene i morgen tidlig, sier en bestemt og glad Vasstrand.

Skyhøyt nivå

Det har vært et skyhøyt nivå på deltakerne i årets konkurranse, hvor Jørgine Massa Vasstrand har vært bookmakernes favoritt siden dag én.

- Jeg tror vi skal lete lenge etter en så spennende semifinale, sa dommer Trine Dehli Cleve innledningsvis.

Forrige lørdag havnet Victor Sotberg i sin første danseduell, men der slo han og Rikke Lund knockout på Emilie Nereng (24), bedre kjent som «Voe», og Santino Mirenna.

Dermed måtte de ta til takke med den noe sure fjerdeplassen.

– Jeg må bare si tusen, tusen takk, sa Noreng, før hun ble avbrutt av publikums trampeklapp og av at dommerne reiste seg for å applaudere henne.