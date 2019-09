Victor Sotbergs kjæreste Kenneth flytter midt i «Skal vi danse»-sirkuset: Slik bevarer de forholdet

Kjæresten Kenneth Karijord har gjort en helt spesiell gest som viser at han har troa på storfavoritten Victor Sotberg i «Skal vi danse».

Victor Sotberg har hittil denne høstenvist seg som en sterk konkurrert i toppsjiktet i «Skal vi danse» og imponert dommerne stort. Forrige lørdag fikk han sin hittil laveste poengsum, men havnet likevel på en delt tredjeplass.

I kveld er tematikken «øyeblikket som endret alt», og for Victor Sotberg var øyeblikket soleklart. Han valgte første gang han kysset en gutt, fordi det øyeblikket fikk ham til å akseptere den han egentlig er.

IMPONERER: Victor har imponert i «Skal vi danse» siden første stund, sammen med sin partner Rikke Lund. Foto: Espen Solli/ TV 2

Siden den gang har Victors liv endret seg betraktelig, og i dag er han i et fem og et halvt år langt forhold med Kenneth Karijord.

Mens Victor har briljert på parketten denne høsten, har kjæresten Kenneth sittet ringside og fulgt med.

– Han står på og trener i fire-fem timer hver dag i tillegg til hundre prosent jobb i NRK, så det er bare å ta av seg hatten, sier kjæresten Kenneth.

Victor møtte kjæresten sin på blind date

Paret møttes for fem og et halvt år siden, gjennom Victors kusine Maiken Madeleine Gaup, som også er Kenneths bestevenn. Det viste seg å bli en veldig vellykket spleis for «matchmaker» Maiken.

FARTSFYLT LIV: Victor Sotberg ligger ikke på latsiden. I tillegg til dansetrening uken lang og de nervepirrende livesendingene hver lørdag, har han full jobb i NRK. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hun hadde en homofil bestevenn og et bifilt søskenbarn, også tenkte hun at vi måtte treffes, så hun tok meg med ned til Oslo. Det ble full klaff. Hun har visst et godt øye for sånt, hun burde starte en business, ler Kenneth.

For å være best mulig moralsk støtte sørger Kenneth for at leiligheten er ryddig og middagen står på bordet når Victor kommer hjem etter dansetrening og jobb.

– Jeg prøver å gjøre hverdagen litt lettere for ham, sånn at når han kommer hjem så kan han senke skuldrene i noen timer før han skal legge seg.

Victor og Kenneth flytter fra hverandre - igjen

Ikke bare det, han møter også opp hver eneste lørdag for å heie på kjæresten Victor i dansekonkurransen og erkjenner at også han er blitt en del av den etter hvert så berømte dansebobla.

Samtidig er livet til de to i ferd med å endre seg. Denne uken flyttet Kenneth til London for å ta en mastergrad ved anerkjente London School of Economics.

Ettersom Victor har fullt opp med både «Skal vi danse», samt jobben i NRK, skal han ikke følge med på flyttelasset.

– Det blir trist, men vi har hatt langdistanse før og vet hvordan det er, sier Victor og oppsummerer:

– Kenneth har bodd i Washington og i Stavanger, han har vært all over the place, så det skal gå fint, og i hvert fall når han kommer hjem hver eneste helg, sier Victor.

Hva som er hemmeligheten bak et vellykket langdistanseforhold, er de ikke helt sikre på, men det er én ting som utpeker seg.

– Vi har tillit til hverandre. Da jeg bodde i Washington snakket vi sammen noen timer en gang i uken, så vi er blitt vant til det, og denne gangen flytter jeg ikke så langt, sier Kenneth.

SVEVER HØYT: Victor Sotberg fra NRK Flippklipp har vært en storfavoritt i «Skal vi danse», og innfridd hver eneste lørdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skal reise hjem for å se Victor i «Skal vi danse»

Likevel vil han på ingen måte gå glipp av sendingene, for Kenneth planlegger å reise hjem for å se kjæresten i dansehelgene.

– Så langt ser det veldig lovende ut for Victor i «Skal vi danse», så jeg har tatt sjansen på å bestille tre hjemreiser, tre helger på rad. Så bare krysser vi fingrene for at det ikke er bortkastede penger. Jeg har i hvert fall troa, sier Kenneth, før Victor skyter inn:

– Da har jeg presset, ler han.

Om sin egen «Skal vi danse»-fremtid er Victor ganske positiv, men det forutsetter at han holder tempoet oppe.

– Jeg håper og tror at fremtiden på «Skal vi danse» kan se ganske bra ut, jeg tror kanskje Rikke og jeg kan komme oss et godt stykke om vi fortsetter å jobbe så hardt som vi har gjort til i dag.