Victoria's Secret-modellene gikk til ekstreme lengder for å få «vinger»

Uvanlige dietter og beinhard trening. Slik forberedte Victoria's Secret-stjernene seg til det som ble ansett som et høydepunkt i modellkarrieren deres.

Hva har supermodellene Tyra Banks (46), Gisele Bundchen (39), Gigi Hadid (25) og Nina Agdal (28) til felles?

I dag er de blant verdens mest berømte modeller, og det hele startet på catwalken for undertøysmerket Victoria's Secret.

Det å sprade ned catwalken i glitrende, eksklusivt undertøy med enorme englevinger har vist seg å være et springbrett til store magasinforsider og lønnsomme reklamekampanjer.

Men det var ikke bare lett å sikre seg et sett med englevinger.

Flere av verdens mest berømte modeller har gått på catwalken for Victoria's Secret. Her er Behati Prinsloo, Marisa Miller, Heidi Klum, Doutzen Kroes, Miranda Kerr og Alessandra Ambrosio i 2009. Foto: NTB Scanpix

Flere av modellene har nemlig gått til ekstreme lengder i forkant av det tv-sendte catwalk-showet, som i fjor ble avlyst for første gang siden 2001.

Avlysningen kom som følge av at moderselskapet L Brands ønsker å «utvikle markedsføringen», ettersom showet ikke har noen merkbar innvirkning på undertøyssalget. Det skrev blant andre Time.

Finansdirektør i Victoria's Secret, Stuart Burgdoerfer, har uttalt at det berømte catwalk-showet trolig aldri vil returnere som før, men at de heller i fremtiden vil kommunisere med kundene gjennom sosiale medier og andre typer kampanjer.

– Det er veldig intenst

Ifølge Boston Globe var den ideelle Victoria's Secret-«engelen» 175 centimeter høy, med en midje på maks 60 centimeter og ikke mer enn 18 prosent kroppsfett.

Brasilianske Adriana Lima (38) er blant modellene som tidligere har fortalt om forberedelsene til undertøysshowet, som involverte en diett bestående kun av væske i ni dager.

Den brasilianske supermodellen Adriana Lima gråt da hun gikk sitt siste show for Victoria's Secret i 2018. Foto: NTB Scanpix

I 2011 fortalte Lima, som gikk i undertøysshowet fra 2000 til 2018, til Telegraph at hun startet treningen allerede tre måneder før innspilling. Da trente hun én gang om dagen, før hun tre uker før innspillingen jekket opp til to ganger om dagen.

Treningen besto i hovedsak av hoppetau og boksing.

– Det er veldig intenst, sa hun til avisen da.

Hoppetau og boksing er to kjente treningsøvelser for Adriana Lima. Før hun gikk show for Victoria's Secret trente hun to ganger om dagen. Foto: Evan Agostini (Invision/AP/NTB Scanpix)

I tillegg til en streng diett drakk Lima nesten fire liter vann daglig, før hun de siste ni dagene holdt seg unna all fast føde og kun drakk proteinshaker og vann.

To dager før showet gikk 38-åringen tilbake til en «normal» mengde vann, før hun de siste tolv timene ikke drakk noe væske i det hele tatt.

– Som idrettsutøvere

Det er ingen tvil om at diettene og treningsoppleggene modellene fulgte er strenge. Da Bella Hadid (23) forberedte seg til sitt første Victoria's Secret-show i 2018, erkjente hun at hun ikke trivdes noe særlig med å være altfor slank.

– Vekten min varierer så mye. Jeg mente ikke å gå ned så mye. Altså, jeg vil ha pupper. Jeg vil ha rumpa mi tilbake. Men det er ikke min feil. Vekten min varierer, og det gjør alle andres, også. Jeg tror at hvis mennesker skal dømme, er det det verste man kan gjøre, for alle er ulike, sa hun til People.

Bella Hadid gikk for Victoria's Secret for første gang i 2018. Det ble også siste gang, ettersom showet ble avlyst. Foto: NTB Scanpix

Videre avslørte Hadid at hun før et show trente tre ganger daglig, aller helst med PT-en Joe Holder.

Holder trente også Bellas søster, Gigi Hadid, og har tidligere fortalt overfor Daily Mail at de berømte modellsøstrene i hovedsak fokuserte på hard trening fremfor en streng diett.

– De er som idrettsutøvere. Kroppene deres er en integrert del av jobben deres, forklarte han i 2018.

La vingene på hylla

Flere av modellene har tidligere uttalt at de var strenge med seg selv i forkant av et Victoria's Secret-show, men det er liten tvil om at de i tillegg opplevde et press fra høyere hold.

Ifølge The Sun fikk Erin Heatherton (31) strenge instruksjoner før hun skulle gå på catwalken i 2012 og 2013.

Erin Heatherton fikk beskjed fra øverste hold om å gå ned i vekt. Her er hun avbildet i 2009. Foto: AFP via NTB Scanpix

– I de siste to showene fikk jeg beskjed om at jeg måtte gå ned i vekt. Når jeg ser tilbake på det, tenker jeg: «Virkelig?».

Heatherton spiste sunt og trente to ganger daglig, men opplevde raskt at kroppen jobbet imot henne.

– Jeg kom til et punkt der jeg en kveld kom hjem fra trening, og jeg husker at jeg så på maten min og tenkte at jeg kanskje bare ikke skulle spise den, har hun uttalt, ifølge The Sun.

Enkelte ga også fra seg vingene etter flere år med hardt arbeid, deriblant Karlie Kloss (27) og Doutzen Kroes (35). I fjor fortalte førstnevnte i et intervju med Vogue at hun ikke lenger kunne stå for budskapet hun sendte til unge jenter.

Karlie Kloss var et fast innslag på Victoria's Secret-catwalken fra 2011 til 2014, før hun tok en pause og returnerte for siste gang i 2017. Foto: NTB Scanpix

27-åringen beskrev det slik:

– Grunnen til at jeg bestemte meg for å slutte å jobbe med Victoria's Secret, var at jeg følte det ikke var et bilde som reflekterte hvem jeg er og hvilket budskap jeg ønsker å sende til unge kvinner verden rundt av hva det betyr å være vakker.

Alltid på jobb

I tillegg til hard trening og en streng diett, måtte Victoria's Secret-modellene også oppføre seg da de ikke var på jobb.

Ifølge The Sun kunne upassende kommentarer koste dem jobben, noe den australske modellen Jessica Hart (34) angivelig fikk oppleve etter showet i 2013 - der blant andre Taylor Swift (30) opptrådte side om side med modellene.

Jessica Hart fikk angivelig sparken etter en uheldig Taylor Swift-kommentar. Foto: NTB Scanpix

– Jeg synes hun er bra, men ... hun passet ikke inn. Jeg vet ikke om jeg burde sagt det, skal Hart ha uttalt.

34-åringen var ikke å se på catwalken året etter.