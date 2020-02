Vidar Villa: – Jeg tapte hundretusener på «Farmen»-oppholdet

Vidar Villa ofret artistinntekter for å være med på «Farmen kjendis».

I løpet av de siste tre årene har Vidar André Grødset Mohaugen (30), best kjent under artistnavnet Vidar Villa, gjort braksuksess med sine siste singler som «One Night Stand», «Moren din» og «Stikk av ditt svin».

Førstnevnte låt ble liggende på VG-lista i 18 uker med sjetteplass som høyeste notering. I løpet av et år var låten strømmet over 16 millioner ganger på musikkstrømmestjenesten Spotify.

I 2018 forsøkte han seg også i Melodi Grand Prix, og gjennom Viaplay-serien «Helt ærlig» blir fansen enda bedre kjent med den populære artisten. Han har også vært å se i programmer som «Allsang på Grensen».

I år dukket 30-åringen opp på skjermen igjen. Denne gang i «Farmen kjendis».

I 2018 forsøkte Vidar Villa seg i Melodi Grand Prix. I år er han med på «Farmen kjendis». Foto: NTB Scanpix, TV 2

Ofrer mye for deltakelsen

«Farmen kjendis»-deltakelsen til Mohaugen var neppe tilfeldig. Da Nettavisen møtte artisten under premieren til programmet fortalte han at han håpet på at deltakelsen vil gi han en form for positiv promotering.

- Jeg tapte nok en del hundretusener på å være med på «Farmen kjendis» med tanke på tapte konsertinntekter, fortalte artisten, men understreket at det aldri var noe spørsmål om han skulle takke ja eller nei.

- Konserter kan man alltid ha senere, sa han.

- Litt kjipt for teamet mitt

Selv om Mohaugen tilsynelatende tar veldig lett på de tapte inntektene, innrømmer han at det ikke var alle som var like begeistret for reality-deltkakelsen.

Mohaugen står nemlig ikke alene bak suksessen til Vidar Villa. Bak seg har han et team som ifølge ham var litt vanskeligere å overtale.

- Jeg tror de hadde et litt ambivalent forhold til hele greia. De synes selvfølgelig det er bra at man får litt promotering og at man får ansiktet sitt vist, men for de som har Vidar Villa som et levebrød var det selvfølgelig litt kjipt. Jeg ble jo borte fra dem i flere uker, sa Mohaugen.

- Men jeg tror alle ble enige om at det kommer til å være en fin ting å være med på. Og når alt kommer til stykke så bestemmer jeg uansett selv, la han til.

Lagde egen avtale

Ifølge Mohaugen ble det gjort avtaler innad i teamet, slik at hans fraværelse ikke skulle gå altfor mye utover dem.

- Deres kompansasjon ble at de dro til Bali og hadde det helt nydelig. Så jeg synes ikke synd på dem. De tok seg rett og slett en ferie, og det er sjeldent de får gjort.

Selv om Mohaugen måtte ofre konsertinntekter til fordel for deltakelsen, tror han likevel at han kan tjene på deltakelsen i det lenger løp.

- Det er jo veldig mye promotering å hente gjennom «Farmen». Det er ikke til å stikke under stol. I lengden kan man jo håpe på at man vil tjene på det. Men hvis jeg gjør en forferdelig figur inne på gården, så kanskje ikke. Vi får se, lo han.

