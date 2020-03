Vidar Villa måtte forlate «Farmen» rett før finaleuken

– Det er det tyngste jeg har vært med på, sier Vidar «Villa» André Grødset Mohaugen til Nettavisen.

«Farmen kjendis» begynner for alvor å tilspisse seg, og stemningen under sesongens aller siste tvekamp var til å ta å føle på.

Etter at Erik Alfred Tesaker (40) ble valgt som førstekjempe av storbonde Hanna-Martine Slåttland Baller (20), var det stor spenning rundt hvem han kom til å velge som andrekjempe.

TØFT VALG: Det var Vidar «Villa» André Grødset Mohaugen og Erik Alfred som møttes til sesongens aller siste tvekamp. Foto: TV 2

Tesaker hadde lenge ytret et ønske om å møte Per Sandberg (60) til en skikkelig kamp, så da han valgte Vidar «Villa» André Grødset Mohaugen (30), kom det som et sjokk for mange.

– Det er så klart kjipt at han valgte meg. Men da Erik Alfred først ble valgt som førstekjempe gikk han veldig frem og tilbake på om han skulle velge Per eller en annen. Da skjønte jeg ganske fort at jeg var utsatt, forteller Mohaugen til Nettavisen.

Tøff kamp

Som andrekjempe får man muligheten til å velge hvilken gren man skal møte motstanderen til tvekamp i. For Mohaugen var det ingen tvil om hvilken gren han ønsket å gå for.

– Det fristet veldig å velge bom. Det var en ny gren, og ingen visste helt hva den gikk ut på. Jeg hadde lyst på en skikkelig kamp, og den virket veldig spennende.

– Sett i etterkant angrer jeg så klart på at jeg valgte den. Jeg burde kanskje valgt kunnskap, sier Mohaugen til Nettavisen og forteller at han hadde lest seg opp ganske mye i kunnskapsboken som ligger på gården.

Det var nemlig Mohaugen som tapte søndagens tvekamp og måtte forlate «Farmen kjendis».

TAPTE: Vidar Mohaugen tapte tvekampen i bom mot Erik Alfred Tesaker søndag kveld etter en intens duell. Foto: TV 2

Ifølge Mohaugen trodde han nemlig at høyden og tyngden skulle gå i hans favør, men det viste seg å være en mye mer utholdende øvelse enn det han først trodde.

– Det er det tyngste jeg har vært med på. Jeg tror aldri jeg har presset meg så hardt til noe før som i den konkurransen. Det var virkelig brutalt, sier Mohaugen til Nettavisen.

– Kjpt å ryke

Tidligere i «Farmen» har deltakere som har røket ut fått en ny sjanse i spin off-serien «Torpet» som ble sendt på TV 2 Sumo. Vinneren av «Torpet» ble imidlertid avgjort før Mohaugen røk ut, noe som gjorde at han aldri fikk sin sjanse til å komme tilbake til gården.

– Det var veldig kjipt å ryke, men mest fordi jeg hadde gledet meg sånn til finaleuken. Jeg ville ha den uken. Jeg ville ha noen skikkelig utfordringer som ventet uken etter. At «Torpet» var over brydde jeg meg ikke noe særlig om. Jeg ville heller hatt finaleuken enn en uke på «Torpet», sier Mohaugen.

Likevel legger ikke 30-åringen skjul på at det også var etterlengtet å komme hjem til hverdagen igjen.

Dro rett på turnè

Det første Mohaugen gjorde da han ankom hotellet der alle utsjekkede deltakere kommer, var å dra på butikken og deretter ta en dusj.

– Jeg kjøpte meg en pose potetgull og sjokolade og tok meg en dusj. Og den dusjen er det beste jeg noensinne har opplevd. Bare det å skru på krana å få varmt vann var en lykke, forklarer han.

– Jeg tror jeg sto i dusjen i tre kvarter. Det er nok topp tre beste øyeblikk i løpet av livet mitt, legger han til.

Ifølge Mohaugen var det ingen utfordring å vende tilbake til hverdagen etter å levd 100 år tilbake i tid over flere uker.

– Jeg vendte meg gradvis til hverdagen igjen. Jeg ble på en måte kastet veldig rett ut i det. Dagen etter dro jeg nemlig rett på turnè, så jeg hadde vel ikke så mye valg. Men jeg husker bare det å skru på vasken å ha tilgang på varmt vann var uvant, også var jeg veldig vant med å ikke sitte på mobilen hele tiden, forteller han.