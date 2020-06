Viktig nyhet kan gi comeback i Norge

Landcruiser V8 er en helt legendarisk bil.

Toyota Landcruiser er en legende. Etter nesten 60 år på markedet har den blitt kjent som en utrolig solid og driftsikker bil. Det er SUV-en, etter Chevrolet Suburban, som kan vise til lengst sammenhengende produksjon. Over 10 millioner biler har blitt solgt verden over.

Du finner den gjerne på deler av jordkloden hvor det egentlig ikke er tenkt at man skal kjøre bil i det hele tatt. I ørkenen, i krigsherjede områder, da gjerne i pansret utgave, og i de mest øde og avsidesliggende deler av verden der det ikke en gang er vei. Framkommeligheten er nemlig også unikt god.

Kommer ny neste år

Topputgaven de siste årene har vært 200-serien. En diger bil med V8-motor, som brenner enten bensin eller diesel. Romslig som en hangar, solid som et pengeskap, med framkommelighet som en traktor og utstyrt og komfortabel som en limousin.

Slik kan den nye Landcruiseren, som trolig blir hetende 300-serie, komme til å se ut.

Dagens utgave av 200-serien kom tilbake i 2007. Det begynner unektelig å bli en stund siden og selv om bilen har hatt en oppgradering eller tre underveis, klarer den nå ikke helt å løpe fra alderen.

Ryktene og spekulasjonene har allerede gått en stund om en nye serie av denne bamse-SUVen. Mye tyder nå på at denne vil være klar som 2021-modell og at den vises inneværende år.

Grunndesignet vil trolig være ganske likt dagens, men med en helt ny, tøffere front, en ny bakstuss, nytt og oppgradert interiør, med flere viktige sikkerhets- og assistentsystemer ombord og så klart ende mer luksus også. Bilen vil ha flere likheter med den kommende, nye og store pickupen Tundra.

Dette er bilen å ha når du skal du krysse en ørken

Fra V8 til V6 og hybrid

Den vil fortsatt ha opp til åtte sitteplasser, og bygge på en separat ramme.

Men én endring kan nok få Landcruiser V8-fansen til å sette morgenkaffen i halsen. Alt tyder nemlig på at Toyota nå heiser ut det digre beistet av en V8-motor og erstatter denne med en V6-bensinmotor, som Toyota, etter alt å dømme låner fra søstermerket Lexus. Men det stopper ikke der. Bilen blir trolig omgjort til en hybrid i samme slengen. I kjent Toyota-stil. Det vi si med elmotor og batteripakke i tillegg.

Årsakene bak valget kan nok være flere. Men redusert forbruk og dermed utslipp er garantert medvirkende faktorer. Kanskje er vekt og vektfordeling også det.

Den skal fortsatt kunne leveres med dieselmotor. Også her snakker vi om seks sylindere i V-form og selvfølgelig med turbo.

Kan bli tøff i trynet! Toyota holder kortene tett til brystet og har lite offisiell informasjon å komme med rundt den nye Landcruiseren.

Comeback?

Som et lite plaster på V8-såret ryktes det at de nye V6-motorene skal ligge svært tett opptil de gamle V8-ene i effekt. Eller endog litt over.

Toyota Landcruiser V8 forsvant fra Norge i 2013, da nye regler gjorde at den ikke lengre kunne registreres som varebil på grønne skilter. Stasjonsvogn-utgavene slo feil ut med norske avgifter og ble så dyre at salget var helt minimalt. Men på bruktbilmarkedet er modellen fortsatt ettertraktet og pene biler med lav kilometerstand selges kjapt.

Om modellen gjør comeback med nye drivlinjer gjenstår å se. Men det blr absolutt være muligheter for det, med mer avgiftsgunstig motorisering.

