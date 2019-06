Vil du bli slank, veltrent, lykkelig og få orgasme hver gang du har sex? Da er det en ting du bør gjøre

Slutt å tro på at det finnes behagelige snarveier.

Nylig var jeg på skogstur med en venninne og langt inni skogen stoppet vi ved et veikryss. «Skjennungstua 1 km» hadde pil til venstre, mens «Skjennungstua 3 km» pekte til høyre.

- Vi tar den til venstre, sa venninna mi, som var mest ivrig på å komme frem til vafler og bading.

Jeg var med på den, men stålsatte meg litt ekstra fordi jeg visste at det var en kilometer med bratt oppoverbakke.

Venninna mi visste ikke det. Hun trodde vi valgte en behagelig snarvei, og ble derfor skuffet og litt sur.

Lover orgasme og større biceps på 1-2-3

Generelt i livet, er de aller fleste interessert i nøyaktig det samme som venninna mi:

Behagelige snarveier til målet.

Heldigvis er vi journalister kjempeflinke til å gi dere akkurat det. Eller, la meg omformulere: Vi er kjempeflinke til å gi dere overskrifter som lover dere akkurat det.

«Ned 10 kilo på 10 uker? Da må du gjøre dette.»

«Problemer i forholdet? Da gjør dere nok én feil.»

«Dette er veien til trippelvaginalg-punkt-orgasme.»

«Vil du bli i bedre form? Det holder heldigvis å trene i tre minutter annenhver lørdag - så lenge du IKKE gjør dette.»

Etter fire år som helse- og samlivsjournalist, har jeg «én viktig melding» til dere:

Det er bare bullshit alt sammen.

Løpe i oppoverbakke

For all del, overskriftene stemmer jo. Men hvis du er én av 60.000 lesere som faktisk leser hele saken, har du nok allerede oppdaget følgende:

Det som virker for godt til å være sant, er som regel det.

For ja, det er bare én ting du trenger å gjøre hvis du vil gå ned 10 kilo på 10 uker, men vet du hva den ene tingen er?

Det er ikke å spise mer selleri eller «å tygge saktere». Løsningen ligger heller ikke i å drikke tre glass vann før hvert måltid.

Denne «éne» tingen er følgende:

Sørg for å få i deg færre kalorier enn du forbrenner.

Gjerne betydelig færre hvis målet er én kilo vektnedgang i uka (som forøvrig, ifølge ekspertene, ofte er et hårete mål).

Okei, da har vi etablert at det finnes én løsning. Men hva innebærer det egentlig å sette det i praksis?

Det skal jeg love deg føles alt annet enn enkelt. Jeg tipper egentlig de aller fleste vil beskrive det som et rent lite helvete.

Spis mindre. Tell kalorier om du må. Dropp sjokolade, is, godteri, pils og vin. Drikk vann. Spis fisk, kylling, rotgrønnsaker og litt potet.

Løp langt, fort og helst i oppoverbakke. Løft tunge vekter. Sykle til jobb. Gå trappene.

Sov nok. Dette bør jo forsåvidt bli det minste problemet, for du kommer til å være aldeles utslitt på slutten av dagen etter all den løpinga, og dessuten er det like greit å komme seg til sengs før du faller for fristelsen og tar en sjokoladebit.

Krangling og roping

Jeg skriver mye om sex og samliv. Der er folk også ute etter enkle forklaringer og kjappe løsninger.

Og hvis du og kjæresten din sliter, så kan det godt tenkes at dere gjør «én ting feil». For eksempel følgende:

Dere kommuniserer for dårlig.

Det er én ting, det. Så vi kan godt ha det som en enkel overskrift.

Men løsningen? Alt annet enn enkel.

Det å være i et forhold kan jo, akkurat som hurtig vektnedgang, også være et rent lite helvete. Det må det værra lov å si.

Jeg husker selv godt det øyeblikket hvor kjæresten min gikk fra å være verdens fineste til verdens mest irriterende - og hans respons endret seg fra «du er den kuleste dama jeg har møtt» til «åh, herregud, hvor lenge skal du mase om det der?»

Det hadde vært digg med «ett tips» eller «én måte» å bevare forholdet på. Men vet du hva? Det finnes ikke.

Det eksisterer ikke et «magisk ord» som bevarer forelskelsen. Det finnes ingen superoppskrift på hvordan man holder sammen.

Man jobber på. Står i det.

Krangler, roper, fekter med armene og gjør tidvis alt det samlivsterapeutene sier du ikke bør gjøre. Men så tar man seg sammen og snakker sammen. Finner felles grunn. Løser problemene.

Og så står man opp neste morgen og velger hverandre på nytt. Selv på de dagene hvor man har mest lyst til å løpe over gangen og legge seg ned ved siden av den kjekke naboen i stedet for å snakke om hvem som skal hente i barnehagen én gang til.

Selv på de dagene velger man hverandre. Om og om igjen.

Enkelt? På ingen måte.

Grensen går ved orgasme

Så til det stoffområdet som utvilsomt tiltrekker seg flest lesere, nemlig sex.

Artikkelen jeg skrev om den kvinnelige orgasmen er en av de mest leste artiklene jeg har skrevet. Artikkelen er lang, men jeg liker å tenke på den som en slags grunnpakke i orgasmekunnskap.

Til dere som ikke orker å lese hele saken, men ønsker en behagelig snarvei til klimaks, så kan jeg bare avsløre følgende med én gang:

Det finnes ingen snarvei.

Ett sted må nemlig grensen gå, og jeg tenker at vi setter den her. Vi setter den ved den kvinnelige orgasmen.

For det finnes ikke «én ting du bør gjøre» eller «én oppskrift». Som en sexolog sa til meg en gang:

Det som funker på en mann på en onsdag, funker også på lørdag. Det som funker på ei dame på en onsdag, trenger kanskje aldri å funke igjen.

Heldigvis har jeg en god nyhet til dere: Mens det er beinhardt å jobbe for å gå ned 10 kilo på 10 uker, kan det fort bli veldig gøy å jobbe for orgasme.

Der er det nesten sånn at en snarvei ødelegger moroa.