Vil du minimere risikoen for utroskap? Velg en kjæreste med denne personlighetstypen

Melding til kvinner: Er kjæresten din utadvendt, selvsikker og spiller i rockeband? Da får vi håpe han scorer lavt på et avgjørende personlighetstrekk.

– Du hadde ikke sex de ti siste dagene av turnéen, men det var for at du skulle være sikker på at pistolen var fulladet til du kom hjem. Hvis ikke, ville de definitivt få mistanke.

Det er Aerosmith-vokalist Steven Tyler som snakker, uttalt til kvinnemagasinet Elle i 2009.

At menn med penger og berømmelse, som står på scenen foran tusenvis av skrikende fans, ikke har problemer med å få med seg damer på på nachspiel, er velkjent. Så Tyler er ikke unik sånn sett, det kontroversielle er vel mer at han åpent innrømmer at han har vært utro en rekke ganger - med følgende oppfordring til menn som vurderer å fri:

- Ikke gift deg. Og lyv til du dør.

UTRO: Aerosmith-vokalist Steven Tyler har vært åpen om at han flere ganger har vært utro.

De utro



Hvem er det egentlig som er utro?

Ifølge psykologene, trenger du ikke være rockeband-vokalist. Hvem som helst, gitt riktig situasjon og forutsetninger, kan gjøre ting de angrer på dagen derpå, sier ekspertene.

Når det er sagt, så viser forskning at det finnes noen personlighetstyper som har lettere for å falle for fristelser enn andre.

«Er du ute etter noen som holder seg til deg og ikke sover hos andre, gjelder det altså å styre unna Don Juan-trekkene høy ekstroversjon, lav medmennskelighet og lav planmessighet.».

Konklusjonen kommer fra boka «Hvem er du?», skrevet av programleder Petter Schjerven og psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Lindgren er en av Norges fremste eksperter på personlighetspsykologi. Han har kartlagt personligheten til tusenvis av nordmenn, med utgangspunkt i personlighetstesten «Big 5», som regnes som standardmodellen for beskrivelse av personlighet i psykologien.

PSYKOLOG: Rolf Marvin Bøe Lindgren er ekspert på personlighetspsykologi.

Her beskrives personligheten din ved hjelp av fem overordnete dimensjoner: Åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme.

Fakta De fem personlighetsfaktorene forklart ↓ Nevrotisisme: Følelsesmessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet. Ekstroversjon: Tiilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse, være dominant og markere seg selv i sosiale sammenhenger. Åpenhet: Tilbøyelighet til fantasi, åpenhet for alternative muligheter, ny kunst, samt åpenhet for egne og andres følelser. Omgjengelighet: Tillit til medmennesker, omtanke for andre, føyelighet og medgjørlighet. Planmessighet: Tilbøyelighet til systematikk og orden, selvdisiplin og pålitelighet. Kilde: Tidskrift for norsk psykologforening og Northwestern University

I beskrivelsen av de som typisk ikke er utro, nevnes også et annet personlighetstrekk som minsker risikoen for utroskap: Medmenneskelighet. Scorer du lavt der, øker risikoen for utroskap.

De som typisk faller for fristelser, er altså:

Høye på ekstroversjon: Sosial, gir og deler av deg selv, liker å ta styring, hater å kjede deg og har stort behov for selskap av andre mennesker. Utadvendt, viser og deler mye glede.

Lave på medmenneskelighet: Gjør i all hovedsak ting som gagner en selv, ikke nevneverdig opptatt av hvordan andre har det, lite opptatt av mennesker generelt, lite sentimental.

Lave på planmessighet: Lite opptatt av orden og struktur, glemmer å betale regninger, utsetter kjedelige oppgaver til fordel for mer morsomme ting, tar sjelden initiativ til nye prosjekter, tar ting som de kommer.



– Selvsikre, sterke og handlekraftige



Dette høres kanskje ikke ut som verdens snilleste person, men dessverre er det ikke slik at de snilleste lykkes best på sjekkemarkedet, spesielt ikke når det er menn som sjekker.

For som Lindgren selv skriver: Dette er typiske «Don Juan»-trekk, altså trekk man finner igjen hos menn som sjarmerer mange damer.

Som for eksempel musikere i verdenskjente rockeband. Eller fotballspillere med masse penger og 340 reisedøgn i året.

– Kvinner tiltrekkes av selvsikre, sterke, handlekraftige menn. Det er problemet, sier Lindgren.

– Problemet?

– Ja. Det er større sjanse for at en slik mann er utro, enn om man velger en litt mer tafatt type, som er snill, men som kanskje ikke får til så mye.

De trofaste



For la oss snu på spørsmålet: Hvem er det som ikke er utro så lett?

«De som klarer å holde seg i skinnet, er både kvinner og menn som skårer lavt på ekstroversjon og nevrotisime. Lavt ekstroverte har ikke det behovet for spenning, og lavt nevrotiske tenker før de handler,» skriver Lindgren i boka.

Da blir beskrivelsen mer slik:

Lave på ekstroversjon: Reserverte, private, holder seg i bakgrunnen, har mye behov for alenetid, liker å ha det rolig rundt seg.

Lave på nevrotisisme: Har is i magen, tar alt i beste mening, grubler lite, har sjelden tunge tanker, unngår lett fristelser.





Den mest avgjørende faktoren?



Mekanismene bak utroskap, hvorfor noen faller for fristelser og andre ikke, har vært studert lenge. I 2019 definerte forskere tre faktorer som ser ut til å øke risikoen for at kjæresten din hopper til sengs med en annen:

Unnvikende tilknytningsstil

Positiv holdning til tilfeldig sex

Høy sexlyst

De menneskene som scoret høyt på både faktor to og tre, hadde størst sjanse for å være utro, konkluderte forskerne.







Psykolog Frode Thuen, som har over 20 års erfaring som samlivsterapeut, mente forskningen var troverdig, men la til en annen faktor han mener er den aller mest avgjørende:

Tilgang.

Det sier seg jo egentlig selv. Du kan være aldri så ekstrovert og opptatt av å leve i nuet, men hvis du ikke har muligheter, altså hvis du ikke er ettertraktet, så blir det heller ikke mye utroskap.

– Har man god tilgang, det vil si at man har mange å velge i samtidig som man faktisk har «draget», så er sjansen større for at man er utro. Hvis man har høy seksualdrift i kombinasjon med rikelig tilgang, da øker risikoen betraktelig, uttalte Thuen til Nettavisen da.

Også Thuen mente at de typiske mennene som Lindgren beskriver, er typisk usikre kort:

- Problemet er jo bare at slike menn er magneter på damer. Kvinner blir veldig tiltrukket av dem, men så ønsker de samtidig trofaste menn. Det ender dessverre ofte i sorg og svik.

PSYKOLOG: Frode Thuen mener tilgang er den mest avgjørende faktoren når det kommer til risiko for utroskap.

Ett reddende trekk

Forskning viser at psykologene ha rett: Kvinner vil primært ha menn med høyere sosial status enn dem selv, og tiltrekkes av menn som utstråler selvtillit og handlekraftighet.

På sjekkekurs lærer menn å virke mer selvsikre. Da vi ba atferdsbiolog Jens Andreas Huseby om å gi tips til hvordan man kan «jukse» seg til å bli mer attraktiv, var han klar i talen:

– Det som umiddelbart booster en mann på sjekkemarkedet, er å signalisere at han er selvsikker og handlekraftig. Det kan han gjøre ved å være bevisst måten han beveger seg på; hvordan han smiler, går, sitter og møter blikk.

Men så er det vel ikke slik at absolutt alle ekstroverte, selvsikre menn som jevnlig blir sjekket opp av andre damer, faktisk er utro? Eller?

– Neida, men det ser i utgangspunktet litt dårlig ut, ler Lindgren.

– Finnes det ikke et reddende personlighetstrekk, som gjør at sjansen er lavere for utroskap selv om du har forelsket deg i en utadvendt fotballspiller?

– Joda. Hvis han er lite nevrotisk, som sagt, og spesielt hvis han scorer lavt på impulsivitet.

For å sitere boka: «Folk med lav skår (på impulsivitet, journ.anm), tåler å vente lenge på belønning. De med høy skår har vondt for å styre sine drifter».

– Så da er det håp, avslutter Lindgren med et smil.