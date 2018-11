Vil kriminalisere løgner på Tinder

Jurist foreslår bøter på inntil 85.000 kroner for Tinder-løgn som leder mennesker inn i seksuelle forhold.

Den 44 år gamle lærerassistenten Anne Rowe fra Canterbury i England trodde hun hadde funnet den store kjærligheten da hun matchet med den kjekke forretningsmannen på Tinder.

De to møttes to ganger i uken gjennom et halvt år, utvekslet tusenvis av meldinger og snakket til og med om giftemål.

At mannen ofte var på forretningsreiser - han fortalte Anne at han ofte jobbet fra Tyskland og Irland - vekket ikke mistanke hos den forelskede kvinnen. Alarmklokkene ringte først da mannen stadig sjeldnere kom på besøk, og unnskyldte seg med at hans mor var blitt syk.

Da Antony, som han kalte seg, ikke hadde vist seg på fem måneder, åpnet Anne Tinder-appen igjen og fant ut at han var aktiv der. Hun benyttet seg av en falsk profil for å kontakte ham, og fant ut den depressive sannheten:

BLE LURT: Britiske Anna Rowe fortalte om sin miserable Tinder-opplevelse i The Guardian i fjor.

«Antony» het ikke Antony i det hele tatt. Alle hans opplysninger på Tinder var falske. Han var en advokat fra London med både kone og barn, og samtidig som han hadde hatt et seksuelt forhold til Anne hadde han også truffet en rekke andre kvinner gjennom datingappen.

Annes historie, som hun delte med The Guardian i fjor, har vekket følelsene hos mange.

Jusprofessoren Irina D. Manta er en av dem som nå tar til orde for at sexsvindel - for eksempel gjennom feilaktige opplysninger i profilen på datingapper som Tinder - bør kriminaliseres.

- Straffer butikktyver hardere enn sex-svindlere

- Det har alltid eksistert mennesker som forteller løgner til å skaffe seg sex, men appene gjør det enklere å lure ofre i en enestående skala. Det får skje ganske anonymt, langt utenfor gjerningspersonenes sosiale kretser, skriver hun i en nylig publisert artikkel i Washington Post.

- Vi straffer butikktyver og falsk markedsføring hardere enn vi straffer de fleste former for sex-svindler, på tross av lidelsen og skaden man påfører verdigheten til disse menneskene. For en kvinne sent i 30-årene eller tidlig i 40-årene, som vil gifte seg og få barn, betyr tiden og ressursene hun investerer i et bedragersk forhold en redusert fruktbarhet som er en ekstra belastning.

Foreslår høy bot

Manta foreslår bøter på inntil 10.000 dollar - 85.000 kroner etter dagens kurs - for svindeler som leder mennesker inn i seksuelle forhold basert på løgnaktige opplysninger.

- Det vil avskrekke løgnere fra å komme med usannferdige opplysninger, mens straffen fort blir høy for seriesvindlere, hevder hun.

- Veldig kontroversielt

Anett Beatrix Osnes Fause er ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø. Hun er umiddelbart skeptisk til forslaget fra den amerikanske jusprofessoren.

- Det å regulere mellommenneskelige relasjoner med en trussel om straff er noe veldig nytt, og noe som vil være veldig kontroversielt - i hvert fall inntil dette blir så utbredt at det blir et samfunnsproblem ut av det, sier Osnes Fause til Nettavisen.

DÅRLIG IDÉ: Ekspert på strafferett, Anett Beatrix Osnes Fause, mener kriminalisering av Tinder-løgner er en dårlig idé.

Hun mener at dagens lovverk allerede strekker til i de aller fleste aktuelle tilfellene her til lands.

- Man har regler om vern av personlig integritet, dersom man føler seg krenket over uriktige opplysninger fra partner. I tillegg finnes det jo alminnelige strafferammer for økonomisk bedrageri når det er tilfelle, sier juseksperten.

- Bruk fornuften i stedet

- Her snakkes det vel kanskje mer om investert tid og følelser som blir utnyttet, og som bør straffes?

- Ja, og den tidsmessige faktoren går kanskje an å omregne til økonomisk verdi, om man vil dra det så langt. Den følelsesmessige verdien kan kanskje dras inn i en identitetskrenkelse. Men å slå de to sammen for å kunne begrunne et straffebrudd, synes jeg er vanskelig å se noen grunn til.

Hun har ikke hørt om at saker som den The Guardian forteller om Anne har blitt straffeforfulgt i Norge.

- Ikke annet enn de sakene vi hører om der folk forteller at de har kommet i en trassig situasjon, for eksempel sykdom, og svindlet noen til å gi dem penger. Men den formen for bedrageri-lignende situasjoner har vi allerede regler for som kan brukes for straffesanksjonering.

- Det beste er kanskje å være kritisk til dem man dater via datingapper?

- Jeg vil tro det. Ofte er det bedre hjelp i fornuften enn i straffebud i slike type saker. Det er en god idé å være kritisk, sier Osnes Fause.

