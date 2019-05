Nå skal Isabella Löwengrip tilby privatfly til unge reisende

Bloggeren fyrer opp med ny kontrovers: – Klimaspørsmålet og fly er et svensk spørsmål.

Isabella Löwengrip, som for alvor slo gjennom med bloggen Blondinbella i Sverige, har i over 10 år vært i medienes søkelys i Sverige.

Den blonde bloggeren har snudd det hele til en suksess, og har blant annet lansert skjønnhetsmerket Löwengrip, som selges både i Norge, Sverige og lanseres i USA i disse dager.

Benytter privatfly for å rekke barnehagen

I årevis har Löwengrip stilt opp i svensk presse og fortalt om all hets hun har mottatt, og at hun har slitt voldsomt med stalkere.

Den siste tiden har den travle bloggeren og businessdamen vært en hyppig bruker av privatfly, senest ved to besøk i Oslo tidligere i vår.

På sin Instagram-konto har hun skrytt av hvordan alenemoren ved hjelp av privatfly kan rekke å hente de to barna Gillis og Sally i barnehagen klokken fire.

Nå satser imidlertid bloggeren på en tjeneste som får mange svensker til å sette kanelbullen i halsen.

Flybransjen vil få sin Uber

Löwengrip annonserte nemlig i går at hun nå oppretter et selskap som ønsker å tilby privatfly til folket, gjennom å hjelpe privatfly-selskaper å markedsføre seg og rette seg mot et publikum med potensial.

De reisende Löwengrip vil rette seg inn mot, er i stor grad unge entreprenører, som henne selv. I tillegg ønsker selskapet å rette seg mot kunder i filmbransjen og veldedige organisasjoner.

I et intervju med svenske Breakit forklarer bloggeren og investoren at hun ser potensial i et voksende marked for privatfly. Ifølge hennes spådommer vil flybransjen også få en motvekt på samme måte som taxi- og kollektivnæringen har fått Uber.

– Klimaspørsmålet og fly er et veldig svensk spørsmål

At nyheten skaper kontrovers i Sverige, hvor debatten raser om flyvaner og klimakatastrofen, er ikke rart. Det fokuset har ikke Löwengrip, som sikter seg inn mot det amerikanske markedet.

– Denne diskusjonen rundt klimaspørsmålet og fly er et veldig svenskt spørsmål, den er ikke spesielt global, så de bedrifter vi treffer behøver virkelig å kommunisere og treffe sin nye generasjon med flypassasjerer, sier Löwengrip til Breakit.

Privatfly til en billigere penge

På spørsmål om de etiske spillereglene, svarer hun følgende:

– Det finnes mennesker som investerer og jobber for kjøttindustrien og legemiddelfirma, folk som investerer i spillselskaper og alkohol. Den etiske bedømmingen får hver investor og entreprenør gjøre selv, sier hun og fortsetter:

– Jeg velger å se det ut fra at privatfly øker mer og mer, og vi går mot et skifte i bransjen der flere flyr privat til en billigere pris. I den her bransjen har jeg mulighet til å hjelpe til å kommunisere rundt.

Hva selskapet skal hete er ennå ikke klart, men det vil ha base i USA.

Lot seg inspirere av Greta Thunberg

Det som imidlertid gjør saken ennå mer spesiell, er at Löwengrip den siste tiden har snakket om å ta ansvar for miljøspørsmålet.

I februar fridde hun til Greta Thunberg, den 16 år gamle klimaaktivisten hvis skolestreik for miljøet for alvor har satt fokuset på barns miljøinteresse, på denne måten:

– Jeg har alltid latt meg fascinere av unge mennesker som har en sterk lidenskap og ikke gir seg, men som våger å jobbe på og stå for sin sak, sa Löwengrip.

Selskapet hennes omsetter for 150 millioner og har 70 ansatte. Dermed er det en kompleks prosess å gjøre selskapet klimasmart, mener Löwengrip selv. Derfor strakk hun ut en hånd til Greta, som hun håpet kunne samarbeide med dem og gi de inspirasjon.

– At hele vårt konsert svinger om nå er takket være Greta. Jeg er kjempeimponert av henne.

Nå som hun skal få flere opp i privatfly for en billigere penge, spørs det om ikke inspirasjonen fra Greta uteblir.