Vintertest: Tesla Model 3 Long Range fra Oslo til Trondheim

Vi kjørte 1080 kilometer på 36 timer med Tesla Model 3. Elbilen er en behagelig langdistansecruiser, men vi var aldri i nærheten av å komme fram uten å lade.

Det er mulig å argumentere for at Teslas Model 3 er det viktigste som har skjedd elbilmarkedet i Norge.

Bilen ble fjorårets desidert mest solgte bil. Salget var 56 prosent høyere enn nummer to på bestselgerlisten. 15.683 modeller ble registrert i løpet av året, selv om bilen ikke begynte å ankomme landet før mot slutten av februar.

Model 3 var den første fullverdige elbilen med lang rekkevidde og en overkommelig pris for folk flest. Bare det et bilen eksisterer har gjort svært mange andre vanlige biler på markedet totalt irrelevante.

Model 3 på vinterføre Foto: Magnus Blaker

Men hvordan er Model 3 på vinteren?

Bilen rakk å bli utnevnt til årets bil i Norge av flere, og vi i Nettavisen har omtalt den som markedets beste bilkjøp.

Det vi derimot aldri har fått gjort er å teste den på skikkelig vinterføre.

De første bilene begynte å komme helt i slutten av februar, men innen vi fikk en pressebil til fri disposisjon i noen dager, var det blitt vår.

Vi bestemte oss derfor å gi bilen den ultimate vintertesten: En tur fra Oslo til Trondheim - og tilbake. I januar.

Det er en tur som på papiret er ganske nøyaktig like lang som bilens oppgitte rekkevidde:

Avhengig av hvilken rute du velger, er det sentrum-til-sentrum fra 490 til 530 kilometer. Turen vår starter et stykke vest for sentrum, og er derfor rundt 6 kilometer lenger.

Vegvesenets anbefalinger mellom Oslo og Trondheim. Ingen av dem følger E6 hele turen.

Vi valgte vi å kjøre begge de to rutevalgene som Statens vegvesens ruteplanlegger anbefaler: Rv 3 i Østerdalen, samt Riksvei 4 og videre på E6 (vestlige rute).

Bommer kraftig på første beregning

På turen nordover velger vi å kjøre Rv4/E6-ruta. Vi starter bilen med nyfulladet batteri, noe som er den optimale måten å starte en langtur på. Temperaturen ute er ved avreise kjøleskapstemperatur.

Ved passering Nittedal har bilen sluttet å be oss om å kjøre via Østerdalen, og bilens systemer er ganske sikre på at det kommer til å være mulig å kjøre hele veien til Trondheim uten å lade, dog med minimal margin: Anslaget er at batteriet vil ha igjen 0-3 prosent strøm ved ankomst p-huset.

Men i løpet av et par kilometer ombestemmer bilen seg helt. 3 prosent snus til minus 23 prosent.

Grå linje viser forventet batteriutvikling over hele turen. Farget linje viser ny beregning.

Med ett er det ingen spenning overhodet om dette kommer til å gå eller ei. Vi gjør derfor ingen forsøk på øko-kjøring resten av turen, men legger an helt normal kjørestil - i stor grad på cruisecontrol.

Vi vet ikke hvorfor bilen feilberegnet såpass mye i starten, men tilbakemeldingen fra andre Model 3-eiere er at bilen nok påvirkes mer av både vinterdekk og temperaturer enn Model S og X.

Bilen mente at det å stoppe på superladerne Dombås, rett før turen over Dovre, er et godt valg.

Det beste ladenettverket

Ved ankomst superladestasjonen på Dombås, var batteriet redusert til 16 prosent og snittforbruket er oppgitt til 173 Wh/km. Dette er omtrent 15 prosent mer enn da vi kjørte Oslo-Bergen i fjor i mai.

I løpet av turen hadde bilen blitt mer optimistisk på forbruket, men meldte fortsatt at vi manglet 17 prosent strøm for å komme frem til Trondheim.

Det ville sannsynligvis være mulig å kjøre videre over Dovre og lade på superladeren på Berkåk, men klokka viste at det var tid for lunsj.

Superlading på Dombås. Foto: Magnus Blaker

Og det er da Teslas store fortrinn slår inn: Markedets definitivt beste ladenettverk. Det begynner å bli mer vanlig med lynladere også for andre bilmerker, men nettverket er betydelig dårligere utbygget. Det er heller ikke gitt at du får så veldig høye hastigheter som laderne lover.

Uten en eneste annen Tesla stående på ladestasjonen kan vi konstatere at hurtigladingen når opp til 137 kW. Det er nesten tre ganger så raskt som de fleste «vanlige» hurtigladere.

Ladehastighet på 137 kW må kunne anses som anstendig. Foto: Magnus Blaker

Under en halvtime senere er batteriet ladet opp til 77 prosent. Det er mer enn nok til å komme frem uten problemer.

Hvis en ønsker å spise i bilen, kan man nå forøvrig se på både Netflix og YouTube på bilens infotainmentskjerm.

Model 3 i mørket på en superlader.

Turen videre til Trondheim foregikk fullstendig uten dramatikk, og med temperaturer som man ikke skulle forvente å se over Dovre i januar.

Som man kan se på timelapse fra turen foretok vi en lynrask stopp på superladeren sør for Trondheim, men det var utelukkende fordi vi var usikker på hvor rask laderne i parkeringshuset vi skulle parkere i var, og ville forsikre oss om fullt batteri dagen etter.

E6 over Dovre Foto: Magnus Blaker

Fasiten ble en tur på 539 kilometer lang, og vi brukte totalt 92 kWh - noe som gir et snittforbruk på 170 Wh/km. Det er 13 prosent mer enn vi brukte til Bergen på våren.

Ny dag, kortere tur

Turen tilbake startet med et fulladet batteri, men denne gangen var det ikke nyoppladet. I det vi rullet ut av Trondheim sentrum var bilen ganske sikker på at det ville være mulig å nå Oslo med 2-5 prosent igjen på batteriet. Det var samme samme beskjed som dagen før.

Grå linje viser forventet batteriutvikling over hele turen. Farget linje viser ny beregning.

Etter å ha møtt på et skikkelig ruskevær med sludd og til dels mye sørpe i veien, endret rekkeviddeberegningen seg kraftig: Bilen regnet plutselig med at vi ville mangle 33 prosent batterikapasitet for å nå målet.

Korrigeringen utgjør et rekkeviddetap på rundt 140 kilometer.

Etter å ha kommet oss gjennom det dårlige været rundt Trondheim, ble store deler av turen en evig tur inn i det som ser ut som solnedgang. Foto: Magnus Blaker

Igjen ble øko-idealet lagt på hylla. Vi lot heller Model 3 være den behagelige langdistansecruiseren den kan være. Når man ikke tenker en tanke på å kjøre bilen på noen annen måte enn man ønsker, er Long Range en bil det er veldig lett å like.

Det eneste som er en tilbakevendende irritasjon er at cruisecontrollen ser spøkelser på høylys dag, og dermed bremser markert når det er helt unødvendig. Dette er et kjent fenomen med Tesla, som få andre merker sliter med.

På første del på Riksvei 7 var det riktignok til dels svært glatt, og da kjenner man at den to tonn tunge doningen ikke trives spesielt godt når grepet forsvinner. En henstilles derfor å ignorere at man har nesten 480 hestekrefter til disposisjon.

Etter en liten lunsj og etterfylling på hurtigladestasjonen i Alvdal, var det lenger aldri noen tvil om at vi ville komme frem til Oslo uten å måtte lade igjen. Vi valgte likevel å lade litt på Eidsvoll, men det var av rene praktiske årsaker for hva vi skulle senere på dagen.

Høy fart gir høyere forbruk

Resultatet av turen Trondheim - Oslo via Østerdalen var 513,7 kilometer og et strømforbruk på 96 kWh - 4 kWh mer enn den noe lenger turen dagen før. Det gir et snittforbruk på 186 Wh/km.

Forbruksinformasjon fra bilen.

At vi brukte mer strøm på å kjøre en litt kortere tur kommer dels av dårligere føre, men i all hovedsak av veldig mye mer kjøring på motorvei med til dels mye høyere fart.

Det er lange strekker med fartsgrense på 110 km/t. Dette trekker opp forbruket markant. Rv 4 som vi kjørte dagen før i all hovedsak er skiltet i 70 og 80 km/t på den samme delen av reisen.