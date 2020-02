Vinylplatebransjen er rystet etter brann på anlegg: - Vi fryktet alle denne dagen, men trodde ikke at det faktisk ville skje

Det har vært et samtaleemne i bransjen - nå har skrekkscenarioet inntruffet.

LOS ANGELES (Nettavisen): Dagen mange i vinylplatebransjen har fryktet, inntraff tidligere i februar. Da oppstod det en brann i Banning i California, og Apollo Masters Corp brant ned.

Selskapet var bare ett av to steder i verden som produserer de spesielle lakkplatene som trengs for å lage vinylplater, og står for 75 prosent av verdensproduksjonen av disse platene.

Vinylbransjen er en liten, men viktig del av musikkindustrien. Bransjen har opplevd en økning i salg av vinylplater i 14 år på rad, men brannen i California kan være et dommedagsscenario for denne veksten, skriver Los Angeles Times.

- Det er noe alle i bransjen har snakket om: «Hva hvis noe skjer med Apollo? Hva om de må legge ned driften?». Men jeg tror ikke noen har sagt: «Hva om det oppstår en brann?» sier Rick Hashimoto, som leder et trykkeanlegg for plater i California.

- Katastrofalt

Det tok 82 brannmenn tre timer å slukke brannen. Ingen personer ble skadet i hendelsen, men anlegget ble totalskadd. Nå er det bare MDC i Japan som kan produsere den viktige lakkplaten.

Det anlegget produserer imidlertid allerede tett opp mot det de har kapasitet til, og tar ikke imot nye klienter. Derfor kan verden stå overfor en global mangel på elementet som er essensielt for å lage vinylplater.

Noen har uttalt at brannen er den største trusselen mot vinylplater siden oppfinnelsen av CD-en.

- Vi har alle vært bekymret for dette. Vi har hatt møter i bransjen om hva som vil skje hvis Apollo eller MDC forsvinner, sier Cash Carter til Rolling Stone. Han er sjef for et anlegg som lager vinylplater i delstaten Georgia.

- Vi fryktet alle denne dagen, men trodde ikke at det faktisk ville skje. Dette er katastrofalt. Jeg tror det er trykkeanlegg som må legge ned driften på grunn av dette. Vi har sagt i mange år at vi må fikse dette. Nå må vi faktisk fikse det, fortsetter Cash.

Komplisert prosess

Den fysiske produksjonen av vinylplater begynner med den spesielle lakkplaten som Apollo produserte. Etter en langvarig, komplisert prosess produseres en blank lakkplate, som fungerer som et blankt lerret.

Jim Horowitz, som driver studioet History of Recorded Sound, sier at Apollos metode var som å male en Rolls Royce hvert minutt.

- Du kan ikke ha noen riper, du kan ikke ha noen bulker eller bobler. De må være helt perfekte, fordi det lager en støpeform som kommer til å være på planet til evig tid, sier Horowitz til Los Angeles Times.

FORTSATT I BRUK: Vinylplater har vært i omløp lenge, men er fortsatt et populært alternativ for mange. Foto: Martin Bureau (AFP/NTB Scanpix)

Lakkplatene blir så sent til en «kutter» som kutter lydsporene inn i lakken. Etter et par prosesser til, blir platene sent til et trykkeanlegg som lager vinylplatene.

De blanke lakkplatene som Apollo lagde trengs bare for nye album som ikke er trykket opp før. I fjor toppet album fra Queen, Beatles, Pink Floyd og Amy Winehouse salgslisten for LP-er, og ingen av disse trengte en blank lakkplate for å bli produsert.

Det er likevel bred enighet om at brannen vil påvirke alle ledd i produksjonskjeden for vinylplater, og flere frykter at arbeidsplasser vil gå tapt. Flere selskaper og studioer har varslet at de må justere seg etter situasjonen.

Håp om løsning

I 2019 ble det solgt 18,8 millioner vinylplater i USA, en økning på 14,5 prosent i USA. Men vinylplater står for kun 4 prosent av musikksalget i USA. Streaming stod for 82 prosent og de siste 14 prosentene bestod av digitale nedlastinger og CD-salg.

Mange har imidlertid et lidenskapelig forhold til vinylplater, og bransjesamfunnet består av relativt få, men engasjerte personer. Derfor er håpet at bransjen skal klare å overvinne denne smellen, selv om det kan bli vanskelig.

- Dette er ikke noe som man kan håndtere lett følelsesmessig, finansielt, estetisk eller artistisk. Dette er en milliardindustri, og Apollo har tentakler overalt, sier studioeier Jim Horowitz.

Han mener imidlertid at betalingsvilligheten for å gjenoppbygge Apollos anlegg er til stede i bransjen. Spørsmålet er om Apollo ønsker det. Selskapet og eierne har vært helt tause siden brannen.

På kort sikt vil ikke brannen påvirke forbrukerne og plateselskapene. Mange av de som bruker lakkplatene kjøper inn en beholdning årlig og har reserver på lager. Problemene kan komme når varelagrene begynner å bli tomme.

- Det kommer til å påvirke hele industrien helt til noen kommer med et alternativ, sier trykkanleggleder Rick Hashimoto. Han mener mangel på lakkplater definitivt vil føre til høyere priser, som også forbrukerne vil merke.

PRODUSERES: En vinylplate kommer ut av trykkemaskin. Foto: Mark Humphrey (AP/NTB Scanpix)

Rolling Stone skriver at bransjen jobber hardt for å få til en løsning på problemet, og at selskaper nå har setter planene om å få bygget et nytt anlegg i et høyere gir.

Selv om de siste ukene har vært preget av sorg, kaos, forvirring og usikkerhet er det håp om de motstandsdyktige folkene i vinylbransjen vil komme seg gjennom dette.

- Det er et hardt slag, ettersom Apollo var en del av familien. Men jeg er faktisk optimistisk når det gjelder den langsiktige framtiden. Jeg tror dette er en storm der vi kommer stående ut på andre siden, sier Sean Rutowski, leder for et trykkeanlegg i New Jersey, til Rolling Stone.