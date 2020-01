Viola fødte mens rakettene ble skutt opp utenfor: – Mitt fyrverkeri var Kevin

Kevin ble årets første nyttårsbarn. Både fødeavdelingen og foreldrene ble stolte vitner til den spesielle fødselen.

(Avisa Nordland): - Det er den beste nyttårsgaven vi kunne ha fått, sier pappa Andrius Daugela om sønnen Kevin som ble født 13 minutter inn i det nye året.

Med det ble han det første spedbarnet til å bli født inn i 2020 – og dermed også inn i det nye tiåret. Mamma Viola Brenholma synes det er stas å ha født det første barnet i landet i år.

FØRST UT: Kevin kom til verden klokken 0.13 1. januar. Dermed ble han Norges første nyttårsbarn dette året. Foto: Kristoffer Brasetvik Dverset Foto: Kristoffer Brasetvik Dverset (Avisa Nordland)

- Ekstra spesiell natt

– Som mor vil man jo alltid huske fødselen til barnet sitt, men dette var jo en ekstra spesiell natt, forteller hun til Avisa Nordland.

Terminen var satt til 6. januar, men da vannet gikk 36 timer før Kevin var født, var det bare å komme seg til sykehuset i Bodø.

Fødselen startet i 19-tiden nyttårsaften.

– Det var en tøff fødsel, og jeg merket ikke noe særlig til rakettene som føyk utenfor vinduet. Jeg kunne høre jordmødrene snakke om rakettene som lyste opp himmelen, men for min del var det ordentlige fyrverkeriet babyen jeg fødte, forteller Brenholma.

Paret bor på Leknes, og hadde ikke sett for seg noe slikt.

– Det var ikke planlagt å få fødselen så tett opp mot nyttår. Men vi tullet litt med at det kunne skje den 1. januar, sier de.

Kevin veide 3,4 kilo og 53 centimeter lang da han kom til verden og var parets første barn sammen.

Sliten

Brenholma er naturligvis sliten etter den harde fødselen.

– Jeg er sliten. Men jeg har fått tre timers søvn, og i dag føles det som en hel natt, smiler hun.

Jordmor Hege Skåren Johansen synes det er stort å få nyttårsbarnet på sin avdeling.

– Vi er veldig stolt over at Norges første nyttårsbarn ble født her, sier hun.

Kun 23 minutter, klokken 0.36, senere ble et nytt barn født ved avdelingen – denne gangen en jente. Dermed ble to av de første tre nyttårsbarnene i Norge født ved Nordlandssykehuset.

– Den første timen etter midnatt var veldig travel, men nå er det rolig. Alle ligger på avdelingen nå har startet barseltiden, sier Johansen.

