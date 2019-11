Virginia Roberts Giuffre om prins Andrew: – Han vet hva som skjedde og bare en av oss snakker sant

Anklageren Virginia Roberts Giuffre snakker gråtende ut om sin historie og går hardt ut mot prinsen.

Prins Andrew står midt oppi en alvorlig krise, etter skandaleintervjuet med BBC hvor han blant annet nektet for å ha vært intim med Virginia Roberts. Videre stilte han spørsmål ved om han egentlig hadde møtt henne.

Roberts Giuffre på sin side har stått frem og hevdet at hun som tenåring ble tvunget til å ha sex med prinsen ved tre anledninger, og at det er den avdøde og meget omstridte milliardæren Jeffrey Epstein som fasiliterte det hele.

Prisen hun skal ha mottatt i 2001 for å ha sex med prinsen, var 15.000 dollar.

– Det er bare en av oss som forteller sannheten

Epstein ble funnet død i sin fengselscelle 10. august i år, etter å ha blitt pågrepet mistenkt for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han er tidligere dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en 14-åring.

Nå skal også Roberts Giuffre fortelle sin historie, og i et klipp fra et intervju som sendes på BBC først 2. desember, kommer det frem hva Virginia Roberts selv tenker om Andrews fornektelse av situasjonen.

Virginia Roberts Giuffre. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

– Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde og det er bare en av oss som forteller sannheten, sier Roberts Giuffre.

Etter intervjuet med prins Andrew ble sendt på BBC, ble det klart at hans mor, Dronning Elizabeth har avskjediget prinsen, for han skal ikke lenger skal ha offisielle oppdrag for slottet, og dermed er også hans økonomiske bindinger til slottet kuttet.

Britiske medier spekulerer i at det vil være umulig for prinsen å gjøre comeback som representant for kongehuset, og at prinsen nå er pensjonert.

Foto: 60 Minutes Australia/Privat/ Virginia Giuffre

Anklageren gråtkvalt i nytt intervju

Bildet av prinsen og den da 17 år gamle Virginia Roberts Giuffre har sirkulert i mange år, men prinsen selv har tidligere hintet til at bildet må være manipulert.

– Jeg har på ingen måte noe minne av det bildet. Jeg er redd jeg må si at jeg ikke tror det bildet var tatt på den måten som det er fremstilt, påpeker han.

I intervjuklippet sitter en tydelig opprørt Virginia Roberts, som antagelig vil skape enda større press på prinsens situasjon med sine nye uttalelser.

– Det var en virkelig skummel tid i livet mitt, sier Roberts med tårer i øynene og skjelvende stemme.

Blir ikke trodd

Prins Andrew har i mange år pleid vennskapet med finansmannen og milliardæren Epstein.

En undersøkelse foretatt av Sky News etter intervjuet, viste at bare seks prosent av de spurte trodde på prins Andrew da han fortalte om sitt vennskap med Jeffrey Epstein.

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skrev Piers Morgan i Daily Mail i kjølvannet av intervjuet.

