Viser frem ny kjæreste - fire måneder etter «hemmelig» brudd

Tirsdag kunne Isabella Löwengrip (29) avsløre på bloggen sin at hun har truffet en «fantastisk person som gjør henne lykkelig».

- Han er så fin og jeg er forelsket, skrev hun uten å røpe hvem det er som har kapret hjertet til 29-åringen.

Nå, bare to dager senere, tar Löwengrip bladet fra munnen og viser frem sin nye kjæreste på Instagram.

- Når livet plutselig vender og man treffer sin store kjærlighet, skriver den svenske influenseren og gründeren til et bilde av sin nye kjæreste.

- Kjærlighet ved første blikk

På bloggen skriver Löwengrip om hvordan hun møtte mannen hun omtaler som «mannen i hennes liv».

Paul heter den mystiske mannen som Löwengrip skal ha blitt spleiset med av venninnen på en båttur.

- Det var kjærlighet ved første blikk. Etter båtturen dro Paul og jeg videre for å fylle tanken på hans båt, men siste dråpen ble brukt opp da vi la til sent på kvelden etter en magisk dag. Allerede der og da kjente jeg at jeg aldri ville forlate ham, skriver hun og fortsetter:

- Vi satte fra oss båten på bryggen ved hans hjem. Vi var så nedkjølte så vi drakk en kopp te. Etter det har det bare vært oss.

Nylig brudd og hemmelig kjæreste

Den gledelige kjærestenyheten kommer bare måneder etter at Löwengrip gikk gjennom et hemmelig brudd.

I midten av januar ble det kjent at Löwengrip og eiendomsmilliardæren Erik Selin (52) gikk vært til sitt, fire måneder etter at forholdet ble offisielt.

- Erik og jeg har bestemt oss for å ende forholdet vårt. Selvfølgelig er det et tøft valg, men jeg er veldig takknemlig for at vi fant et vennskap som vil vare ut livet, skrev Isabella Löwengrip den gang.

I begynnelsen av juni kunne imidlertid 29-åringen, som har to barn fra sitt første ekteskap, avsløre i sin egen podkast at hun kort tid etter bruddet med Selin fant kjærligheten på ny. Forholdet valgte hun imidlertid å holde hemmelig.

2019 var et tøft år for Isabella Löwengrip, som led et økonomisk fall etter at det ble avslørt at hun hadde jukset med tall - noe som førte til at hun mistet flere samarbeid.

Siden gikk hun ut og fortalte at hun har slitt med depresjoner, og på toppen av det hele kom samlivsbruddet.

I podkasten fortalte 29-åringen at hun møtte en ny mann allerede måneden etter at hun og Selin gikk fra hverandre i januar. Mannen, som hun velger å ikke navngi, flyttet inn hos Löwengrip i februar og ble boende der i et par måneder.

- Dere vet ikke dette, men jeg hadde ... ja, typ en kjæreste. Som bodde her i februar og mars i år. Og jeg var så nøye med at det ikke skulle komme ut, uttalte influenseren i podkasten.

Videre fortalte hun at forholdet kom på et tidspunkt der hun trengte å kjenne nærhet, og at venninnen, Sheila Arnell, rådet henne å avslutte relasjonen - da hun ikke var på rett sted i livet til å inngå et nytt forhold med alt som har skjedd.

