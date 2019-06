Viste seg for første gang etter fødselen

Sandra Lyng dukket opp på den røde løperen under VG-lista på Rådhusplassen.

Fredag kveld var det duket for den årlige gratiskonserten, VG-lista, på Rådhusplassen i Oslo. For anledningen var også den røde løperen rullet ut for artister og andre kjendiser som dukket opp under kveldens begivenhet.

Nettavisen sendte live på rød løper. Se livesendingen HER!

Blant kjendisene som dukket opp fredag kveld var artist og låtskriver Sandra Lyng (32). Dette er første gang hun har vist seg offentlig siden hun ble mamma for første gang i november i fjor.

- Ja, det er egentlig første ordentlig festen også. Jeg gleder meg veldig. Jeg er her med en venninne og vi skal nyte konsert, kose oss og ha det fint, forteller en blid Lyng til Nettavsisen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

- Har blitt helt avhengig

Selv om Lyng vet at lille Sander, som sønnen hennes heter, har det fint hjemme sammen med faren sin, innrømmer hun likevel at hun kjenner på kroppen at hun er borte fra ham.

- Jeg har jo vært med han konstant, og jeg vet han har det bra, men jeg måtte sende en melding og be om et bilde av ham. Jeg vil ikke gå glipp av noe, ler Lyng.

STRÅLTE: Sandra Lyng strålte på den røde løperen for første gang etter fødselen. Foto: NTB Scanpix

Slitt med fødselsdepresjon

Gjennom hele svangerskapet og tiden etter har Lyng delt hyppig med fansen i sosiale medier. Blant annet at hun ikke har hatt det så bra etter fødselen.

- Tiden etter fødsel var tøff, skrev 31-åringen på Instagram i mars og avslørte at hun har slitt med en mild form for fødselsdepresjon.

- Jeg gråt mye selv og hadde ett ganske tungt sinn, en mild fødselsdepresjon, skrev hun blant annet.

I dag har den relativt nybakte moren det veldig bra.

- Det går fint nå. Jeg har en veldig bra dag i dag, sier hun til Nettavisen.