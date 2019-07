Vita om søsterens nye kjæreste: - Hun har glemt meg helt

Det kan fort oppstå konflikt når den ene tvillingsøsteren plutselig får seg kjæreste.

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi (26) har fulgt hverandre tett gjennom hele livet.

Gjennom NRK-serien «Vita og Wanda» har fansen blitt godt kjent med tvillingene, som blant annet fortsatt deler seng, krangler om låning av klær og støtter hverandre gjennom tykt og tynt.

Til sine nærmere 50.000 følgere på Instagram fortsetter de å oppdatere fansen, og nylig ga de ut sin aller første bok sammen - under samme tittel som serien.

Livet til de to sprudlende tvillingene har imidlertid forandret seg litt de siste månedene. I februar ble det kjent at Wanda har fått seg kjæreste, noe Vita merker svært godt.

- Planla sommerferien uten meg

Tvillingene har alltid reist på ferie sammen, men i år er det derimot blitt litt annerledes.

- Jeg skal en uke til Santorini med kjæresten min, fortalte Wanda til Nettavisen på Universal sin sommerfest tidligere i sommer.

- Hun gjør bare ting med kjæresten sin. Det er bare deg og han kjæresten hele tiden, og her står jeg uten noen planer fordi jeg bare ventet på deg, avbrøt Vita til latter fra søsteren.

- Hun har glemt meg helt, la Wanda til.

Ingen kjæreste

Selv har Wanda ingen kjæreste, noe som kanskje gjør det litt vanskeligere å forstå søsterens ønske om kjærestetid i sommer.

- Nei, gud. Nei, det skal jeg ikke ha. Folk, mine venner og nære og kjære har sluttet å spørre fordi de vet at det ikke er noe vits å spørre om det en gang. Det er rett og slett veldig rolig om dagen, sa hun.

Hun har imidlertid ikke lagt fra seg tanken om en kjæreste en gang i fremtiden. Til Nettavisen innrømmet hun nemlig at hun synes at søsteren og hennes «nye» kjæreste er et fint par.

Fortsatt på leilighetsjakt

Kjæreste eller ei - søstrene er fortsatt på leilighetsjakt. I den siste sesongen av tvillingenes TV-serie, kom det blant annet frem at de gjerne vil komme seg inn på boligmarkedet sammen.

De ønsker seg en litt større leilighet slik at de blant annet kan få hvert sitt rom, noe som kan være fint nå som den ene har fått seg kjæreste.

- Vi sparer fremdeles, så vi har ikke vært på visning enda, forteller Vita.

- Planen er fremdeles at vi skal kjøpe sammen selv om jeg har fått meg kjæreste. Vi trives sammen og det er lurt at vi kommer oss inn på boligmarkedet samtidig, skyter Wanda inn.