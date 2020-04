Vivian Sætre reagerte sterkt da eksen sjekket inn på «Ex on the Beach». Dette er historien

Knappe tre måneder etter at Vivian Sætre og William Krohn gjorde det slutt, ble de gjenforent på «Ex on the Beach».

Tittelen på reality-programmet «Ex on the Beach» beskriver vel egentlig hele konseptet, men for noen kan det likevel bli en overraskelse når eks-kjæresten plutselig dukker opp, mens man sitter innestengt på en villa.

Hver uke sjekker det inn nye deltakere i «Ex on the Beach» som etter konseptets regler er en eks-kjæreste til en av deltakerne som allerede bor på villaen.

Vivian Sætre hadde likevel ikke forventet at William Krohn (22) skulle sjekke inn tidligere denne uken. De to hadde nemlig gjort det slutt for bare noen måneder siden etter ett års langt forhold.

Brast i gråt

Når Krohn først ankommer villaen, ser det ut til at både han og Sætre tar møtet ganske bra. Men når alle deltakerne møtes i loungen senere på kvelden og setter i gang leken «nøtt eller sannhet», tar det hele en ny vending.

På spørsmål om hva som egentlig skjedde mellom Sætre og Krohn båre måneder før «Ex on the Beach»-deltakelsen bryter Sætre ut i gråt, og får ikke besvart spørsmålet.

– Stakk av

Til Nettavisen forteller imidlertid det tidligere kjæresteparet om det turbulente bruddet.

– Det var veldig rart å møte William igjen. Spesielt i en slik setting, forteller Vivian Sætre til Nettavisen.

Sætre forteller at hun og Krohn bodde sammen bare fire måneder før realitydeltakelsen, og at hun plutselig en dag våknet til at kjæresten var borte.

– Han hadde reist hjem til familien sin i Åndalsnes. Jeg hørte ikke noe fra ham. Etter to uker ringte jeg til slutt for å spørre hva som egentlig foregikk, og om vi i det hele tatt var sammen eller ikke. Da gjorde vi det slutt, forteller Sætre.

Orket ikke mer

William Krohn bekrefter overfor Nettavisen at det stemmer at han reiste og ikke ga lyd fra seg.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg gjorde det. Jeg begynte å gå lei, og orket ikke mer. Jeg angrer kanskje litt i dag på at jeg ikke sa fra og at jeg var så ignorerende, sier Krohn.

For hans del var det imidlertid ikke noe vanskelig å se igjen sin tidligere samboer og kjæreste gjennom ett år.

– Jeg synes egentlig ikke at det var så rart å se hun der. Jeg hadde egentlig forventet det, sier Krohn til Nettavisen.

Single i dag

Da Krohn sjekket inn på villaen hadde Sætre fått et godt øye til en annen gutt inne på villaen.

Dette var ingen hindring for Krohn som kort tid etter innsjekkingen uttalte at han kanskje håpet å vinne Sætre sin gunst tilbake.

Det gikk imidlertid ikke helt veien, og i dag er de begge single.

I dag er er jeg singel, og det er ingen vond tone mellom meg og William i dag, konstanterer Sætre. Det samme kan Krohn bekrefte.