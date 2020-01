Vixen Award: Se kjendisene på den røde løperen

Influenserne er samlet til prisutdeling og fest på Gamle Logen.

GAMLE LOGEN (Nettavisen): Fredag kveld har hele Norges influensere samlet seg på Gamle Logen i Oslo for den årlige «Vixen»-utdelingen.

På den røde løperen som er rullet ut for anledningen, har det dukket opp flere forventningsfulle TV-profiler, bloggere, forfattere, kokker og treningsentusiaster.

En av dem er Alexandra Joner, som avslører at hun hadde en litt uvanlig kleskrise før kvelden.

– Jeg skulle ikke bruke så lang tid, men så hadde jeg tidenes kleskrise. Det skulle være noe helt annet her nede, men tissen holdt på å dette ut, så tenkte jeg at kanskje vi ikke skulle begynne 2020 med det, ler Joner til Nettavisen.

VIXEN: Alexandra Joner dukket opp trusa på rød løper. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Tror ikke jeg blir bannlyst

En av dem som kanskje er aller mest spent, er hun som år etter år er blitt omtalt som «hele Norges bloggdronning», Sophie Elise Isachsen (25).

For kort tid siden delte hun den sjokkerende beskjeden om at hun har bestemt seg for å slutte å blogge, etter nesten ti år i bransjen.

Mange har dermed store forventninger om at Isachsen vil bli hedret for de ti årene hun har ligget helt i toppen på norske blogglister.

SOPHIE ELISE under Vixen-utdelingen fredag kveld. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Selv tror ikke Isachsen at hun kommer til å få noe ekstra oppmerksomhet under kveldens Vixen-utdeling.

- Det tror jeg ikke i det hele tatt. Det har jeg faktisk ikke tenkt på heller. Det er jo mange som er her som ikke er bloggere, så jeg tror ikke jeg blir bannlyst fra Vixen fra nå av - bare fordi jeg slutter å blogge, sier Isachsen til Nettavisen, og legger til:

- Men det er jo "the end of an era".

Isachsen er nominert i fire kategorier: «Årets influencer», «Årets business», «Årets influencer: Livsstil» og «Årets sterke mening».

Selv reagerer hun på at Caroline Berg Eriksen, tidligere kjent som Fotballfrue, ikke er nominert i noen priser.

– En influenser som er skikkelig skikkelig flink, er Caroline Berg Erisken, og hun er ikke norminert. Det er helt sykt, hun er profesjonell til fingerspissene, sier Sophie Elise.

- Tok en Jennifer Aniston

Tone Damli hadde dukket langt inn i klesskapet for å finne kveldens antrekk.

- Dette er den gamle Gran Prix-kjolen min fra 2009. Det tenkte jeg var gøy i dag, sier Damli, og legger til:

- Og så så jeg at Jennifer Aniston hadde gjenbruk av en hvit silkekjole, så da tenkte jeg at det kan jeg også gjøre! Så jeg tok en Jennifer Aniston. Men det er jo stas, og det er fint med gjenbruk.

Tok en Kim og Kanye

Artist Jorun Stiansen og komiker Adam Schjølberg var også på plass under kveldens Vixen-utdeling.

- Dere har jo blitt sånn fast rød løper par?

- Ja, er det ikke deilig? Jeg holder på å pusse opp leilighet og har vært syk med influensa, så jeg måtte se folk og være sosial, sier Stiansen.

- Og du har tatt litt rollen til Kanye West, som skyggen til Kim Kardashian?

- Ja, ler Schjølberg, og fortsetter:

- Det er helt bevisst. Man skal jo liksom være komfortabel i dette miljøet, så det viktigste er å kjenne at jeg er meg selv og har beina på bakken.

Flest nominasjoner



Jørgine Vasstrand, best kjent som Funkygine, og Asbjørn Sandøy, best kjent som Kokkejævel, er også nominert i fire kategorier.

Begge i «Årets influencer», mens Vasstrand i tillegg er nominert i «Årets business», «Årets influencer: Trening og helse», og «Folkets favoritt». Sandøy er i tillegg nominert i kategoriene «Årets influencer: Livsstil», «Folkets favoritt» og «Årets stjerneskudd».

Fakta Disse er nominert til årets Vixen: ↓ Årets influencer mote

Janka Polliani

Annijor - Anniken Jørgensen

Rawdah – Rawdah Mohammed

Jenny Skavlan

Helene Ekra Årets influencer beauty

Eveline Karlsen

Makeup by KK – Kristine Keiseraas

Karolinagriciute – Karolina Maria Griciute

Danajamakeup – Dajana Tomanovic

Tim Kristian Årets influencer trening og helse

Pia Seeberg

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Treningsfrue - Camilla Aastorp Andersen

Hos Peder – Peder Kjøs

Camilla Lorentzen Årets influencer livsstil

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Hanna-Martine Slåttland Baller

Komikerfrue – Marna Haugen Burøe

Saraaemiliee – Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen



Årets influencer interiør

Sonja Olsen

Svenngården – Amalie Fagerli

Villa Tromsø – Christer Lavold og Adele Tårnes

Villa Frednes – Marius Erlandsen og Mona Stenseth Erlandsen

Halvor Bakke



Årets influencer mat

Linda Stuhaug

Emilienutrition – Emilie Nereng

Fattig student – Karen Elene Thorsen

Trines matblogg – Trine Sandberg

Ida Gran Jansen



Årets influencer underholdning

Herman Flesvig

Jan Thomas og Einar blir venner - Jan Thomas og Einar Tørnquist

Agnetesh – Agnete Husebye

Else Kåss Furuseth

Victoria Skau



Årets gullpenn

Ingeborg Senneset

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Sigrid Bonde Tusvik



Årets sterke mening

Ole Wold

Kristin Gjelsvik

Adam Schjølberg

Fredrik Solvang

Jennie Sofie



Årets stjerneskudd

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Emilienutrition – Emilie Nereng

Pengesnakk – Lise Vermelid Kristoffersen

Hanne-Lenes vegetar



Årets business

Jørgine Massa Vasstrand

Synnøve og Vanessas podcast

Sophie Elise Isachsen

Camilla Pihl Årets forbilde (Specsavers’ egen pris)

Else Kåss Furuseth

Iselin Guttormsen

Adam Schjølberg

Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen



Folkets favoritt

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Småbarnsforeldre – Nina Maaø-Ruden

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

#yummymummy – Veronica Simoné

Vegard Harm Årets influencer

Mina Jacobsen

Emma Ellingsen

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Agnetesh – Agnete Husebye

Sophie Elise Isachsen

Sophie Elise på den røde løperen under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ulrikke Brandstorp på rød løper og prisutdeling under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Sandra Lyng på den røde løperen under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

John Arne Rise og kona Louise Angelica Riise på røde løperen under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Jorun Stiansen på den røde løperen under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Alexandra Joner på den røde løperen under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

