Vlogger Charlotte Skogrand Bø: - Jeg feirer meg selv og kroppen min

Vloggeren har spilt inn undertøysvideo: - Dette må jeg gjøre hver dag.

Vekkerklokka ringer, du sleper deg langsomt ut av senga, selv om mørket utenfor lurer deg til å tro at det fortsatt er natt. Du kommer ut på badet og myser trøtt mot speilet. Det er kanskje ikke dette øyeblikket du er aller mest fornøyd med ditt eget utseende?

Det vil vlogger Charlotte Skogrand Bø endre på. For et års tid siden begynte hun å danse foran speilet hver morgen - og det oppfordrer hun andre til å kopiere.

- Jeg merket at jeg fikk en ekstra god følelse inni meg hver gang jeg danset rett etter at jeg gikk ut av senga. Og jeg tenkte bare at «dette må jeg gjøre hver dag». Så da starter jeg dagen med fest og moro for meg selv og feirer meg selv og kroppen min, sier hun.

Nå har hun spilt inn en video hvor hun viser nettopp hvor herlig det er med en ekte gladdans om morgenen.

- Jeg spilte inn dansevideoen for å vise at det å danse om morgenen til yndlingsgladsangen sin - stå foran speilet, slippe seg løs og si masse pent til og om seg selv - virkelig hjelper på humøret og selvfølelsen før man drar til skolen, jobben eller annet, smiler hun.

Charlotte Skogrand Bø oppfordrer alle til å danse foran speilet til en gladsang hver morgen. Det gjør underverker for selvtilliten.

Har jobbet med selvtilliten

I 2016 var Charlotte med i «Top Model Skandinavia Curves» på FEM, og hun fortalte at hun hadde slitt med dårlig selvbilde i mange år. Heldigvis klarte hun å snu de negative tankene, og i dag er hun storfornøyd med seg selv og sin egen kropp.

- For meg har det vært en kamp å få den selvtilliten jeg har i dag. Man kommer ikke til punktet hvor man føler seg hundre prosent bra med seg selv over natten. Tro meg, jeg har slitt med mange ting i mange år, og den premien jeg har fått nå hvor jeg føler meg superbra med både hvordan jeg ser ut, hvordan jeg er, det jeg får til og livet mitt som 18-19 åring, den kommer ikke gratis, sier hun.

Les mer: TopModel-Charlotte fikk nok av mobbing og vonde tanker: - Jeg har aldri følt megmer sexy, levende og glad enn nå.

Charlotte Skogrand Bø får hundrevis av meldinger hver dag fra Snapchat-følgere.

Populær på Snapchat

Mange lar seg inspirere av Charlottes positive holdning. Vloggen charlos_vlog på Snapchat har tusenvis av følgere, og flere tar kontakt med henne. 2. desember vil hun også møte følgerne på CityBox Hotel i Bergen.

- Jeg får daglig 300-500 snaps og meldinger fra seere på vloggen. Mange sier at det har hjulpet dem etter at de begynte å se på meg hver dag. Seerne mine åpner seg, kommer med spørsmål og gir nydelige meldinger direkte rettet mot meg. Det er dette som motiverer meg til å fortsette med denne jobben, sier hun.

- Det eneste jeg vil er å være en del av det å forandre folk sitt syn på seg selv og andre og å få et godt liv i den kroppen man har, fortsetter hun.

Snakker om tabubelagte temaer

I vloggen snakker hun om flere ulike ting.

- Jeg snakker om viktige, tabubelagte temaer, som jeg kaller «Charlo pep talks». Det beste jeg vet er å hjelpe andre, å kunne gi personer en inspirasjonsboost i hverdagen og å vise at det å snakke om ting som er flaut for mange er noe man faktisk burde gjøre, sier hun.

Charlotte Skogrand Bø snakker om alvorlige temaer på vloggen sin.

Hun forteller om temaene på en uhøytidelig og ufarlig måte:

- Jeg er alltid veldig åpen, livlig, tullete og en jente med mye selvironi, så når jeg tar opp temaer som folk syntes er flaut, snakker jeg på en måte som gjør at folk ler, smiler og føler seg lettet. Etter slike «pep talks» får jeg mange hundre snaps, meldinger og mailer fra seere som takker meg for at jeg tar opp slike temaer og er så åpen på en morsom måte.

Men hun passer på å ta opp de mest alvorlige temaene på en seriøs måte.

- Når det kommer til mer tøffe temaer som depresjon, overgrep, rusmisbruk og trakassering, er jeg mer seriøs. Det er så ufattelig viktig å snakke om det og få folk til å skjønne at de ikke er alene og at det ikke er feil å snakke om det, sier hun.

Gode tips

Hvilke tips har du til folk som vil bedre selvtilliten?

- Jeg pleier å si til seerne mine med et lite blunk at «du vant over alle de andre sædcellene for en grunn,» ler hun.

- Elsk deg selv og tenk på hvor heldig du er som lever og er den du er. Ingen i hele verden er som deg, og er ikke det helt sykt amazing å tenke på?

Mest sett siste uken