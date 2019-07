Vokalist la ut video av blowjob på Roskilde-festivalen

Black metal-bandet Behemoth var i helgen et av årets siste band på Roskilde-festivalen, men hadde neppe sett for seg reaksjonen de skulle få fra et par i publikum.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det polske black metal-bandet Behemoth spilte lørdag kveld på Roskilde-festivalen som et av de siste bandene. Men midt under konserten skjedde noe som fikk vokalist Adam Nergal Darski til å dra fram kamera, ifølge hans egen beretning. En toppløs kvinne skal nemlig ha gitt en mann oralsex midt blant publikum (se video av hendelsen i vinduet øverst!). Det var BT som først omtalte saken. - I min nesten 30-årige karriere har jeg aldri sett et par holde på som de gjorde, foran scenen, midt inne i en «moshpit»! En halvnaken dame knelte ned foran en halvnaken fyr og sugde han i gode fem-ti minutter, mens han løftet knyttneven og sang med på kjærlighetssangene våres. Hvor fett er ikke det, skriver Darski på Instagram. Frontmannen har delt videoen med sine over 337.000 følgere, og Nettavisen har fått lov av Darski til å publisere videoen. Les også Oversikt over alle festivaler i Norge i 2019 - Glad i alle reaksjoner I videoen ser man paret helt åpenlyst like foran scenen i Arena-teltet, mens folk rundt dem enten ignorere eller er likegyldige til det som skjer. Men Behemoth-sangeren er derimot glad for hendelsen og synes det bare er topp når det skjer noe utenom det vanlige på konsertene hans. - Jeg er glad i alle mulige former for reaksjoner til musikken vår. Jeg liker alt utenom likegyldighet. Det går helt fint med en liten dose vold, folk som kaster noen av klærne sine, folk som gir meg fingeren, håner meg eller jenter som viser puppene. Det er greit alt sammen, skriver Darski videre i Instagram-innlegget sitt. - Det føles godt å vite at Behemoth korrumperer hordene på så mange nivåer! Kjærlighet er loven, fordervelse er nivå proff, fortsetter han. Anmelder så seansen Såpass åpenlyst var parets handlinger at også at anmelderen fra det danske musikkmagasinet Gaffa fikk med seg hyrdestunden. - Det er nok første gang jeg har sett en toppløs jente gi en fyr blowjob, midt inne i en moshpit, til han selv ble for sjenert, skriver anmelderen, Keld Broksø, om episoden. Konserten i seg selv ga han fem av seks stjerner. Behemoth satte punktum for årets Roskilde-festival, som dessverre også har fått negativ oppmerksomhet. Blant annet er flere voldtekter blitt anmeldt, mens det rapporteres om flere voldssaker enn normalt, ifølge BT. Det er anmeldt 20 voldssaker mot 11 i fjor, og 15 seksuelle overgrep mot 11 i fjor. Det opplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter. Les også Avverget voldtektsforsøk på Roskilde - bet mannen i penis