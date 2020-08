Voldsbølge mot katter: – Er ikke uvanlig

– Det sitter i bakhodet at det finnes sånne i nabolaget, forteller katteeier Tanja etter at katten hennes ble skutt.

– Katter ferdes rundt, og er de til plage så er ikke løsningen å skyte eller skade dem.

Det sier Tanja Maria Murud fra Brummundal.

I april ble den 12 år gamle katten hennes Selma skutt etter, tilsynelatende inne på familiens tomt.

Røntgenbildene viste en rekke hvite flekker i fremparten av den hvit-grå pusen, metallfragmenter fra et skudd som trolig stammer fra en hagle.

Mistet mest sannsynlig synet

Nå synes Tanja det er viktig at vold mot katter blir belyst.

– Det er klart at det sitter i bakhodet at det finnes sånne i nabolaget. Jeg vet ikke hva de tenker, det er vanskelig å sette seg inn i at noen vil gjøre noe sånt, forteller Tanja.

Katten Selma overlevde, men den første veterinæren ville avlive henne på grunn av skadene.

Etter å ha blitt henvist til en ny veterinær og blitt satt på smertestillende og antibiotika, ble Selma gradvis bedre, selv om hun antagelig er blitt blind på det ene øyet. Øyet ble ødelagt av metallfragmentene og må mest sannsynlig opereres bort.

Stukket ihjel rett utenfor hjemmet

Tidligere i sommer fikk en annen katt i Oslo en grusom skjebne. Katten Kaffe hadde hoppet ut av katteluken sent på kvelden, og kort tid etter blitt stukket til døde med opptil 50 stikk utenfor huset.

NOAH anmeldte tilfellet og utlovet en dusør på 10.000 kroner til den som kom med tips som kunne oppklare saken.

Siden har mange private givere ønsket å bidra til dusøren, som nå er på 24.000 kroner.

100 anmeldelser i året

Kaffe og Selma er ikke alene. Sommeren 2020 har det vært en del innmeldte saker om vold mot katter.

– Generelt er det rundt 100 anmeldelser i året i snitt, det pleier å variere fra 70 til 160 saker på ett år. De består oftest av én tredjedel vold mot kjæledyr, én tredjedel vold mot ville dyr og én tredjedel vanskjøtsel i landbruk, opplyser hun.

– Hittil i år har vi anmeldt vold mot huskatter i 12 saker, som er en del. Kriminalitet mot katter går i bølger, men generelt ser vi at det er mer vold mot dyr i sommerhalvåret enn ellers, forteller hun.

– Skjer det mer vold mot katter nå enn før?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror nok det er flere som sier ifra om vold nå enn tidligere. Flere er blitt klar over at de kan anmelde dette og si ifra til oss, påpeker hun.

Inntreffer over hele landet

Sakene strekker seg over hele landet, ofte kan de oppstå flere i samme område. Som i år, hvor tre katter har blitt drept i samme område i Buskerud.

NOAH-rapportene er dyster lesning; Katt skutt, katt utsatt for grov vold etter å ha blitt slått og sparket til døde og katt skutt på med luftgevær og siden utsatt for vold.

– Sakene med sadistisk motivert mishandling av katter har tradisjonelt sett lav oppklaringsprosent. Det er som oftest en ukjent gjerningsperson og om politiet ikke etterforsker grundig, men bare sjekker innkomne tips, så kommer man ikke i mål.

– Det er mye lidelse

Hun mener det er viktig å oppklare slike saker og peker på at det finnes flere studier som viser til sammenheng mellom vold mot dyr og vold forøvrig.

– Det er klart det er mye lidelse for de dyrene som opplever dette, men det er også veldig skremmende for de som bor i et område at det finnes mennesker som utøver vold mot uskyldige dyr, og at de menneskene ikke blir prioritert funnet, mener hun.

Fikk raskt oppslutning om underskriftskampanje

Martinsen mener en av grunnene til at så få av sakene oppklares, er mangelen på dyrepoliti.

– Vi vet at når man får dyrepoliti så fungerer det, vi vet at de som har hatt dette nå er flinkere til å oppklare denne type saker. Oslo kommune ønsker dyrepoliti, så det er bare opp til Regjeringen å gjøre noe med det, forteller hun.

Tidligere i uken startet NOAH en underskriftskampanje for denne saken, og på knappe to dager hadde allerede 5.000 underskrevet oppropet.