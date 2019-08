Voldtektsanklagen: Ronaldo innrømmer å ha betalt kvinne 3,3 millioner kroner

Ronaldo skal ha innrømmet å ha betalt 375.000 dollar til en kvinne som anklaget ham for voldtekt.

NEW YORK (Nettavisen): Kjendisnettstedet TMZ skriver at de sitter på juridiske dokumenter hvor det fremkommer at fotballspilleren innrømmer at han betalte til sammen 375.000 dollar til Kathryn Mayorga.

Den 34 år gamle kvinnen hevder hun ble voldtatt av Ronaldo i en hotellsuite i Las Vegas i 2009.

Mayorga har tidligere uttalt at hun mottok pengene i 2010 som en del av et privat oppgjør.

I dokumentene som TMZ har fått tilgang til, heter det at utbetalingen ikke er noen innrømmelse av skyld, men bare en kostnad for å holde den juridiske saken ute av media.

Det var tyske Spiegel som første gang avslørte avtalen mellom de to i 2018.

Voldtektssaken henlagt

Ronaldo ble ikke siktet etter å ha blitt anklaget for voldtekt, og i juli ble det kjent at saken droppes på grunn av manglende bevis.

Ifølge en pressemelding fra juli i år, står det at de ikke kan bevises at Ronaldo har voldtatt kvinnen og at politiet dermed legger vekk saken.

Kathryn Mayorga har derimot valgt i gå til sivilt søksmål mot Ronaldo. Dokumentene TMZ sitter på, er en kopi av papirene Ronaldos advokat har sendt til retten, der Ronaldo ber om at det sivile søksmålet legges bort, både fordi de to har en bindende avtale, men også fordi han mener saken er foreldet.

- Hadde frivillig sex

Ronaldo har hele tiden hevdet at de to hadde frivillig sex.

– Dette er ikke sant. Falske nyheter. Folk vil promotere seg selv ved å nevne mitt navn. Det er normalt. De vil bli berømte og nevner mitt navn. Det er en del av jobben, uttalte han i en video på Instagram tidligere i sommer.

(Nettavisen/NTB)