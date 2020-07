Volvo tilbakekaller over to millioner biler

Bilprodusenten Volvo må tilbakekalle nærmere 2,2 millioner biler på grunn av et problem med festet på sikkerhetsbeltet.

Saken oppdateres!

Det skriver Sveriges Radio onsdag formiddag. De mener det gjelder 412.000 biler i Sverige.

I Norge tilbakekalles det på sin side 84.094, skriver Volvo Norge i en pressemelding.

Les også: BMW og Fiat Chrysler tilbakekaller biler

- Volvo Cars har identifisert et problem med den fleksible stålkabelen som er koblet til den ytre festeanordningen til setebeltene i bilens forseter. Kabelen, som sitter inne i en gummihylse, kan under visse og veldig sjeldne omstendigheter og bruksmønstre over tid få sliteskader dersom den gjentatte ganger er bøyd over setet. Dette kan i verste fall føre til at setebeltet helt, eller delvis, mister evnen til å stramme seg, skriver kommunikasjonssjef Erik Trosby i pressemeldingen.

Han forteller at Volvo stadig ikke har mottatt noen rapporter om ulykker eller personskader på grunn av problemet, og at det hele er «ekstremt sjeldent».

- Eierne av de berørte bilene blir nå kontaktet og vil få feilen utbedret gratis hos sin respektive Volvo-forhandler, der den berørte delen vil bli byttet ut. Vi vil starte med reparasjoner snarest mulig den kommende høsten, skriver Trosby.

I februar 2019 tilbakekalte Volvo 167.000 biler i Norge på grunn av en feil i en komponent i biler som har elektrisk bakluke.

Les også: Volvo tilbakekaller 167.000 biler