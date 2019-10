Vond lukt etter sterilisering

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Hei

Jeg har fått utført en steriliseringsoperasjon, og nå er det en ting jeg lurer på.

Etter at jeg har "kommet" inni skjeden til min kone, vil det, spesielt dagen etter, bli en meget sterk duft. (Noe som kan minne om gammel fisk).

Dette har ikke vært ett problem tidligere, før vi fikk barn og jeg fikk utført inngrepet.

Så mitt spørsmål, er dette tilfeldig? At det like gjerne kan være noe galt med kulturen i skjeden, eller er det nå noe som mangler i blandingen når sæd ikke kommer med i prostatavæsken? Er det i så tilfelle noen tabletter/ tilskudd jeg kan ta for å bli kvitt problemet?

Har tatt dette opp med min fastlege og han kunne ikke svare.

På forhånd takk for svar. Mann 48





Svar

Hei, og takk for at du skriver til meg.

Når en mann steriliserer seg, kuttes begge sædlederne, - forbindelsene mellom «produksjonslokalene» (testiklene) og utførselsgangen til urinrøret. Alt annet som sædvæsken består av, produseres andre steder (prostata og sædblærene).

Det betyr at sammensetningen av selve væsken som kommer ut, ikke vil påvirkes av at sædlederne kuttes. Den eneste forskjellen er altså at sædvæsken (etter en liten stund) ikke lengre inneholder sædceller.

Jeg har vanskelig for å tro at mangelen på sædceller vil kunne føre til lukt hos kvinnelig partner etter samleie. Jeg finner heller ingen studier som sier noen om dette.

Derimot er fiskeaktig lukt fra skjeden et velkjent symptom på skjedekatarr, eller bakteriell vaginose som det heter på fagspråket.

Bakteriell vaginose oppstår fordi det av en eller annen grunn blir en ubalanse mellom de naturlige bakteriene i skjeden, noe som kan gi symptomer som fiskeaktig lukt og ofte økt grålig utflod.

Skjedekatarr regnes ikke som en seksuelt overførbar infeksjon, og er heller ikke farlig. Ofte forsvinner symptomene av seg selv, fordi skjeden klarer å gjenopprette balansen etter en viss tid, men er symptomene plagsomme, kan skjedekatarr behandles. Hun må da oppsøke legen sin for å få resept på riktig behandling - enten ved krem, tabletter eller stikkpiller i skjeden, eller tabletter som svelges. (Om gravide får skjedekatarr er anbefalingen å behandle det, fordi skjedekatarr kan føre til spontanabort og for tidlig fødsel).

Ellers kan hun følge vanlige råd som ikke å bruke såpe (heller ikke intimsåpe) ved underlivsvask, og ikke spyle vann inn i skjeden, fordi begge deler er med på å skape større ubalanse og dermed øke framfor minke plagene. Mange synes dette er vanskelige råd å følge, særlig ikke å bruke såpe, nettopp på grunn av lukta.

Rådet er altså at om plagene ikke forsvinner av seg selv, er det hun som må en tur til legen for å få behandling. Du trenger ikke behandles.

Håper svaret er til hjelp for dere.

God helg! Klem fra ho Siv