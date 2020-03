Vukicevic fra sykesengen: - Jeg deler sjeldent noe veldig privat. Men jeg kjenner litt på det nå

View this post on Instagram

Jeg deler sjeldent noe veldig personlig her på instagram. Men jeg kjenner litt på det nå. Kjære alle gravide medsøstre. Dette bildet ble tatt få timer etter at min andre sønn kom til verden..midt under «Covid-19»-krisen. Jeg sikker på at mange av dere som har fødsel rett rundt hjørnet kjenner på MANGE av de samme følelsene rundt det å føde i en tid som denne. Jeg kan på ingen måte si noe som direkte hjelper, men vit dette: Det er verdens beste jordmødre, leger og sykepleiere som venter på dere❤️ De vet at situasjonen er vanskelig for sårbare kommende mødre/foreldre, men likevel klarer de å få situasjonen til å virke helt normal her på sykehuset/sykehusene selv om den er ganske så «unormal». De heier på deg og passer på deg helt til du spaserer ut av sykehuset med en liten baby i armene❤️ Jeg har nettopp opplevd det selv❤️Heia dere og heia helsevesenet! Dette går bra🤱🏼Det er jeg sikker på! (Må legge til at jobben som ble gjort sist for meg i Bergen på KK hadde like god «kvalitet» som denne. Noe som gjør meg trygg på at fødeavdelinger gjennom hele Norge leverer service i verdensklasse❤️ uansett situasjon).