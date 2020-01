Wanda Mashadi åpner opp om bruddet: - Selv om man er glad i hverandre er det ikke alltid det funker

Wanda Mashadi dukket opp som nysingel på den røde løperen fredag kveld.

GAMLE LOGEN (Nettavisen): Nesten ett år etter at tvillingsøsteren Wanda Mashadi kunne avsløre at hun hadde fått seg kjæreste, bekreftet hun overfor Dagbladet tidligere denne uken at hun nå er blitt singel igjen.

- Det går greit, jeg har det fint. Sånn er livet, men vi er venner og har en god tone, uttalte hun til avisen.

Fredag kveld strålte den 28 år gamle motemogulen på den røde løperen til «Vixen»-utdelingen sammen med søsteren sin, Vita Mashadi (28).

Overfor Nettavisen kunnde Wanda fortelle at det ble slutt bare for noen uker siden.

- Jeg er veldig glad i han. Det går fint og vi er venner, sier Wanda til Nettavisen.

- Ikke alltid det funker

Wanda understreker at det ikke har skjedd noe dramatisk mellom dem, og at de skal ha gjort det slutt rett før nyåret.

- Han er fantastisk fin, men det er ikke alltid kjærlighet er nok til at man passer sammen. Vi har forskjellige verdier. Selv om man er glad i hverandre er det ikke alltid at et forold funker, sier hun.

Populære tvillinger

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi har fulgt hverandre tett gjennom hele livet, og det er tydelig at de betyr mye for hverandre.

Gjennom NRK-serien «Vita og Wanda» har fansen blitt godt kjent med tvillingene, som blant annet fortsatt deler seng, krangler om låning av klær og støtter hverandre gjennom tykt og tynt.

Til sine nærmere 50.000 følgere på Instagram, fortsetter de å oppdatere fansen. I tillegg til å ha en egen serie, podkast og leilighet sammen, ga de også ut en bok i fjor under samme tittel som serien.

Da Wanda fikk seg kjæreste i fjor, slo det litt sprekker i tvillingbobla, men nå står de tett sammen igjen.

- Jeg er egentlig glad for at det ble slutt, for nå kan vi begynne å planlegge ting sammen, spøker Vita.

- Nå er det endelig meg igjen som er først. Så kan de andre komme etter, fortsetter hun.