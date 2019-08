WHO: – Høyeste antallet registrerte meslingtilfeller på 13 år

Antallet meslingtilfeller har i løpet av årets sju første måneder tredoblet seg sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Så langt i år er det registrert 364.800 tilfeller av meslinger i verden. I fjor var det til sammenligning 129.239 tilfeller i løpet av samme periode.

– Det er det høyeste registrerte antallet siden 2006, sa talsperson Christian Lindmeier i WHO da han møtte pressen i Genève tirsdag.

Tallene er ifølge WHO spesielt bekymringsfulle ettersom det antas at kun ett av ti tilfeller av meslinger blir rapportert på verdensbasis.

Les også: Trondheim-sykehus anbefaler ansatte å ta meslingvaksine

Ifølge WHO er det landene Kongo, Madagaskar og Ukraina som har det høyeste antallet registrerte tilfeller av meslinger. 127.500 tilfeller ble registrert bare på Madagaskar i løpet av første halvår. Store meslingutbrudd er også blitt registrert i Angola, Kamerun, Chad, Kasakhstan, Nigeria, Filippinene, Sudan, Sør-Sudan og Thailand.

I fjor ble det registrert 84.462 tilfeller av meslinger i Europa, mens det så langt i år er registret 90.000 tilfeller.

Les også: WHO erklærer helsekrise i Europa: 100.000 smittet av meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

Les også: Forslag: Vil bøtelegge foreldre som nekter å vaksinere barna

Vaksinen er ifølge WHO svært effektiv, og organisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er tilstrekkelig vaksinert.

(©NTB)