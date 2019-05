WHO: Dataspillavhengighet er en offisiell diagnose

Verdens helseorganisasjon har bestemt at dataspillavhengighet er en offisiell diagnose. - Den må brukes med forsiktighet, sier Medietilsynet.

Verdens helseorganisasjon la sommeren 2018 fram et forslag om å gjøre spillavhengighet til en offisiell diagnose. Nylig ble dette vedtatt da 194 medlemsland stemte for å godkjenne forslaget.

Ifølge organisasjonen er forutsetningene for diagnosen at spilleren mister kontroll og prioriterer spillingen fremfor andre ting over tid, og at han eller hun fortsetter å spille selv om det får negative konsekvenser.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet mener at WHOs beslutning kan gi barn og unge et bedre behandlingstilbud, men at vi må passe oss for å stigmatisere barn og unge med dataspill som fritidsaktivitet.

- Selv om noen barn og unge spiller mye dataspill i perioder, betyr ikke det at de er avhengige. Denne diagnosen må brukes med forsiktighet, sier Velsand.

Tall fra Medietilsynet viser at 63 prosent av jentene og 96 prosent av guttene i alderen 9 til 18 år spiller dataspill.

WHOs diagnose blir tatt i bruk fra 1. januar 2022.

