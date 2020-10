Wiktoria Rønning hevder hun slo seg selv ut av «Farmen»: – Hun vant på mitt feilgrep

Selv om Karianne Vilde Wølner vant tvekampen mot Wiktoria Rønning føler hun seg dolket i ryggen av venninnen.

Etter en mildt sagt intens tvekamp i tautrekking mellom Karianne Vilde Wølner og Wiktoria Rønning, var det til slutt Wiktoria som måtte se seg slått på målstreken.

Det kom som et sjokk på flere, blant andre for Kjetil Kirk og Wiktoria selv, som var overbeviste om at det skulle bli en enkel kamp.

– Hun vant på mitt feilgrep, men det er min egen feil at jeg tapte, sier Wiktoria til Nettavisen og hevder at hun likevel ikke angrer på at hun valgte Karianne Vilde som andrekjempe.

INTENST: Det ble en tøff og intens kamp mellom Karianne Vilde Wølner og Wiktoria Rønning søndag kveld. Foto: TV 2

- Dolket i ryggen

Det ble ikke akkurat god stemning på gården etter at Wiktoria valgte Karianne Vilde som andrekjempe. Karianne Vilde raste mot Wiktoria og hevdet at de hadde gjort en avtale om at de ikke skulle velge hverandre.

– Det ante meg at hun kom til å velge meg, men jeg ble veldig bitter på henne. Hun gikk bak ryggen min. Vi var såpass gode venninner der inne, så jeg følte meg litt dolket i ryggen da hun valgte meg, forklarer Karianne Vilde til Nettavisen.

Ifølge Karianne Vilde brukte hun sinne som motivasjon inn i kampen.

– Men jeg tok det likevel ganske rolig, og fokuserte på kampen. Det var kjipt å sende henne hjem, fortsetter hun.

– Alle ville ha hun ut

Ifølge Wiktoria hadde de to venninnene aldri en avtale om å ikke velge hverandre. Grunnen til at Wiktoria i førsteomgang valgte Karianne Vilde skal ha vært fordi hun mener hun gjorde fellesskapet en tjeneste.

– Hun har jo stått i fare siden uke en. Hun ble veldig mye inn på gården for de fleste, og folk ble litt mett på henne. Jeg kom til et punkt der det enten var meg eller henne, og folk ville heller ha meg der, konstaterer Wiktoria.

En som tok tapet til Wiktoria ekstra tungt var som nevnt Kjetil Kirk. Etter at slaget var tapt forlot han tinget før seremonien i det hele tatt var over.

FIKK EN GOD KLEM: Kjetil Kirk fikk en god klem av Wiktoria Wølner før han forlot tinget sinne. Foto: TV 2

– Betydde alt for meg

Ifølge Kjetil forlot han tinget fordi han han var redd for at han kom til å si eller gjøre noe han angret på. Derfor valgte han heller å komme seg vekk fra situasjonen.

– Wiktoria var en stor og viktig del av mitt opphold der inne. Hun betydde alt for meg der, føltes det ut som. Jeg følte at jeg mistet en stor del av «Farmen» da jeg mistet henne. Man havner jo i en boble der følelser og rettferdighetssansen blir enda sterkere, sier Kjetil til Nettavisen og mener at han trolig ikke hadde reagert på den måten i liknende situasjon hjemme.

På spørsmål om de to turtelduene har videreutviklet følelsene de hadde for hverandre inne på gården utenfor TV-innspillingen, er Kjetil noe tilbakeholden på. Han har derimot store planer om å bli bedre kjent med Wiktoria i den virkelige verden.

- Vi har ikke fått all verdens av til til å bli kjent med hverandre på ennå. Men jeg fikk et veldig godt øye til henne, og jeg har veldig sansen for Wiktoria. Om det ikke blir noe kjærlighet mellom oss, så har jeg i hvert fall fått en ufattelig bra dame i livet mitt, sier han.