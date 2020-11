William og Kate i sorg: - Han var hjertet i familien vår

Hertugfamilien delte den triste beskjeden søndag kveld.

Prins William (38) og hertuginne Kate Middleton (38) hadde en kjæledegge i familien i mange år. Han var også elsket blant parets tre barn. Søndag kveld gikk imidlertid Lupo bort. Lupo var familiens hund i hele ni år, og vil nå bli savnet av hertugfamilien.

- Det er veldig trist, men sist helg gikk hunden vår Lupo bort. Han var hjertet i familien de siste ni årene, og vi kommer til å savne ham enormt. W og C, skriver hertugfamilien på sin offisielle Instagram-konto.

Ifølge Sky News var hunden Lupo en bryllupsgave fra Kate Middletons bror, James Middleton. Broren har også delt noen hjerteskjærende ord etter Lupos død.

- Det er ingenting som kan forberede deg på tapet av en hund. For alle dere som har elsket en hund, så vet dere sannheten. En hund er ikke bare et kjæeldyr, det er også et medlem av familien. Det er en bestevenn, en lojal kompanjong, en lærer og en terapeut, er noe av det Middleton skriver på Instagram.

Sky News skriver avslutningsvis at Lupo var energisk spaniel som blant annet elsket å «forstyrre», hver gang hertugfamilien og barna skulle spille bordtennis.

