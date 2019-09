Williams minnepris

Jeg var så heldig at jeg traff William Kyrkjeøy Holden et par ganger.

Riktignok hadde vi vært venner en stund på Facebook ut fra diskusjoner om vår felles interesse for øl, men på Stranda Porter og Stout Festival i 2017 møtte jeg mennesket William for første gang, og fikk føle den energien han sendte ut når han ville fortelle om noe han brant for.

Han drog meg gjennom baktrapper og ganger på Stranda Hotell for å vise meg hvor kveikølet de hadde satt kvelden før var godt i gang med gjæringen. Han drog meg med ut på parkeringsplassen for at jeg skulle få smake på kveikølet han hadde laget i uken.

En opplevelse som klarte å både sende meg tilbake til dans på lokalet, med drikke i plastflaske på parkeringsplassen, og til det mest moderne av brygg, med smaker som forbindes mer med New England Pale Ale enn norsk tradisjonsbygg. Han gav meg, dagen etter, uten noen forklaring eller diskusjon, ansvar for sin multihandikappede datter i ti minutter. Jeg tok det som en tillitserklæring.

William var rett og slett et av disse unike menneskene som en blir glad i på veldig kort tid. Alle som har møtt ham beskriver ham som positiv, på tross av at han slet med mye sykdom.

William døde 13. november 2018.

Når det så ble innstiftet en minnepris etter William føler jeg meg dypt beæret over å få sitte i juryen for denne, sammen med kompetente ølfolk.

Disse er:



Gard Severin Mek

Knut Albert Solem

Sigrid Strætkvern

Thomas Horne

Fakta Statutter for William Holdens Minnepris ↓ FORMÅL Prisen er innstiftet for å hedre William Kyrkjeøy Holden, hans ukuelige pågangsmot og store kjærlighet til øl og norsk tradisjonsbrygging. JURYEN Juryen skal bestå av 5 personer og skal til enhver tid være sammensatt av representanter fra både bryggeribransjen og representanter som står utenfor bransjen, men viser stor interesse for øl og brygging. Begge kjønn skal til enhver tid være representert i juryen. Ingen skal sitte i juryen mer enn tre år sammenhengende. Juryen plukker selv nye medlemmer og fordeler selv rollene mellom seg. NOMINASJON Det er fritt for alle å nominere kandidater til prisen og det påligger juryen å aktivt søke nominasjoner. KRITERIER FOR UTMERKELSEN Prisvinneren skal være en person som beviselig har tilført det norske ølmiljøet noe.

En person som, i Williams ånd, står frem med en ukuelig optimisme og tro på det han eller hun gjør for å fremme øl eller interessen for øl. Følgende kriterier gjelder ·Prisen deles ut til enkeltpersoner. ·Ansatte i byggeribransjen, utelivsbransjen, distribusjon av øl, tilstøtende bransjer og privatpersoner tildeles prisen. ·Prisvinneren skal ha Norge som utgangspunkt for sitt arbeid, men det skilles ikke mellom nasjonalt og internasjonalt arbeid. ·Prisen deles ut til personer som har markert seg ved å gjør en solid innsats for å fremme interesse for øl, forståelse for ølkultur, interessen for hjemmebrygging eller annet ølrelatert som grenser opp mot dette. ·Det skal vektlegges at prisvinneren er en person som har tro på det denne driver med og ikke har latt seg stoppe av små eller store hinder. ·Det skal vektlegges arbeid for å fremme norske bryggetradisjoner, men også arbeid for å bryte ned kulturelle hindringer for ølforståelse. UTDELING Prisen deles ut årlig. I partallsår skjer dette på Norsk Kornølfestival. I oddetalsår skjer dette under Stranda Porter & Stout Festival. Skulle en av en av disse festivalene opphøre skal prisen deles ut årlig på den som fortsatt arrangeres. Ledelsen i den gjenlevende festivalen står i så tilfelle fritt til å bestemme om de vil dele prisen med en annen festival, for å fremme interessen for prisen og den aktuelle festivalen.



(Dette er grunnlaget som forventes å bli godkjent av juryen i løpet av Stranda Porter & Stout Festival)

Sammen har vi, blant mange svært gode kandidater, funnet det vi mener er en verdig vinner av William Holdens Minnepris for 2019.

Vinneren vil bli annonsert på Stranda Porter & Stout Festival 5. oktober. I henhold til statuttene vil prisen neste år bli delt ut på Norsk Kornølfestival i Hornindal.

Minneord om William finner dere her.