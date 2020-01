Wolanski gjorde det igjen - denne gangen ødela hun for alpinist

Ødela for italiener like før mål.

Henrik Kristoffersen vant tirsdagens prestisjetunge verdenscupslalåm i Schladming foran titusenvis av tilskuere. Det gjorde han med en maktdemonstrasjon, etter å gjort en stor feil tidlig i løypa.

Les mer: Kristoffersen vant prestisjerenn i Østerrike

Men en annen hendelse skapte også oppstyr under tirsdagens renn, da en kvinne i badedrakt dukket opp like før målstreken - rett før Italias Alex Vinatzer skulle kjøre i mål.

I videoen øverst ser du Wolanski forrige gang hun gjorde seg bemerket foran millioner av TV-seere.

Denne kvinnen, som skal være amerikanske Kinsey Wolanski, lurte seg inn i løypa, mot slutten av tirsdagens slalåmrenn i Schladming. Foto: Lisi Niesner (Reuters / NTB scanpix)

Det spolerte for tidtakingen til italieneren, som jublet høyt for en tid som ble stoppet lenge før han faktisk passerte mål, og fikk seg nok men solid overraskelse da han ble informert at han egentlig lå an til en foreløpig tredjeplass.

På plass

Wolanski, som blant annet har hatt modelloppdrag for Sports Illustrated, la tidligere på dagen ut bilder av seg selv på Instagram, som viser at hun er i Østerrike.

I Schladming bar hun på en plakat som hadde påskriften «RIP Kobe», med klar hentydning til den avdøde basketballstjernen Kobe Bryant. Bryant omkom søndag i en helikopterulykke i Los Angeles, sammen med sin 13 år gamle datter og sju andre personer.

Les: Halvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo





Vane-menneske

Wolanski ble første gang langt merke til for et større publikum, da hun stormet Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool i 2019.

Hun viste selv tegn til gode idretts-gener, da hun hoppet ned fra tribunen i Madrid under CL-finalen, over sperringene og sprintet langt inn på banen før hun ble innhentet av vakter.

23-åringen forsøkte også å storme banen under Copa América-finalen mellom Brasil og Peru, som ble spilt på legendariske Maracanã i juni i fjor. Den gang gikk ikke ting helt som planlagt.

Les mer: Moren til verdenskjent banestormer stormet banen under VM-finalen i cricket

Familie-bedrift

Wolanski var på den tiden kjæreste med Vitaly Zdorovetskiy, som også er kjent for å storme større arrangementer. Russisk-amerikanske Zdorovetskiy har en lang liste med banestorming på CV`en og driver i tillegg nettstedet «Vitaly uncensored» der han bedriver diverse «pranks». De dukker fremdeles opp på bilde på hverandres Intragram-profiler, men ikke like ofte som før.

Og banestorming ligger til familien. Under cricket-finalen mellom England og New Zealand sist sommer, ble banen stormet av Elena Vulitsky, moren til Zdorovetskiy.

- Moren min er gal, skriver Zdorovetskiy som en kommentar til bildet av moren som takles av en vakt ute på banen.

Svigermoren til Wolanski lyktes da i å ta seg ut på banen på samme måte som sin sønn og svigerdatter har gjort det før henne.

Les: Kinsey Wolanski forsøkte å storme banen under Copa América-finalen