«Womanizer» gir damer orgasme på rekordfart, men sexolog advarer mot hyppig bruk

Sexolog Siv Gamnes advarer mot å bruke Womanizer-en for ofte.

– Ingen sexpartner kan stille opp mot en Womanizer når det kommer til å gi kraftige orgasmer like raskt. Den er lagd for å stimulere klitoris, og gir såpass kraftig stimuli at man etter hvert kan få problemer med å få orgasme på vanlig vis.

Sexolog Siv Gamnes trekker litt på smilebåndet når hun får spørsmål om klitoris-stimulatoren, sexleketøyet som skal ha fått kvinner til å besvime i nytelse.

Du skal nemlig ikke lete lenge før du finner forum fulle av ekstatiske kvinner som forteller om sterke og intense orgasmer, oppnådd på rekordtid og med flere orgasmer rett rundt neste sving.

LES OGSÅ: Denne teknikken kan redde sexlivet ditt

Nettsiden nytelse.no har seksdoblet salget av produktet siden samme tid i fjor, med en økning på 587 prosent. Hos Kondomeriet, troner den på toppen av salgslista. Salget har økt med 627 prosent så langt i år, sammenlignet med den samme perioden i 2019.

Den lille dingsen er så populær at Kondomeriet fikk lagd sin egen spesialmodell.

– Vi kan jo lure litt på om hver kvinne i Norge eier to hver, ler Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet, og legger til:

– Mange forteller at orgasmene kommer som perler på en snor. Fordi den ikke er i nærheten av klitoris på samme måte som en vanlig vibrator, blir ikke klitoris overstimulert slik at mange opplever å få serieorgasmer.

Les også Sex-stillingene som øker sannsynligheten for at hun får orgasme

Nummenhet som ikke gir seg

Stimulatoren drives av trykkbølger, ikke vibrasjoner. Da den ble lansert i 2015, var den helt unik. Revolusjonerende, vil mange si, spesielt for de damene som tidligere bare hadde lest om orgasmer.

– Den har en «suttende» effekt når den plasseres på klitoris, hvor den skaper et vakuum og sender trykkbølger til alle de 8000 nervetrådene i klitoris, forklarer Sørflaten.

KONDOMERIET: Marthe Sørflaten i Kondomeriet viser fram deres egne Womanizer. Foto: Kondomeriet

Det høres jo bra ut, eller? Intense orgasmer «som perler på ei snor» på én- to-tre. Ja, takk, gjerne det!

LES OGSÅ (+): Så lenge varer et samleie: - Mange har urealistiske forventninger

Men så var det dette med at alt som virker for godt til å være sant, da.

– Jeg opplever at stadig flere kvinner kommer til meg og forteller at de bruker Womanizer, og at de har fått problemer på grunn av det, sier sexolog Siv Gamnes.

SEXOLOG: Siv Gamnes forteller at flere kvinner kommer til henne med ulik problematikk etter å ha brukt Womanizer hyppig. Foto: Privat

Flere kvinner har blant annet klaget over nummenhet i klitoris som ikke gir seg.

– De er kjempebekymret og forteller at det prikker og at de blir numne. Flere har opplevd at nummenheten vedvarer etter de har sluttet å bruke sexleketøyet, gjerne i et par uker. Men alle jeg har snakket med har opplevd at det etter hvert ga seg, sier Gamnes.

Sørflaten sier imidlertid at Kondomeriet ikke har mottatt rapporter eller klager fra kunder om nummenhet eller andre ubehagelige konsekvenser fra bruk av klitoris-stimulatoren.

Kan slite med å få orgasme uten

Selv om Gamnes på ingen måte er mostander av Womanizer, eller sexleketøy generelt, så slår hun et slag for «det naturlige», som hun sier.

– Venner du deg til en kraftig stimulering for å få orgasme, slik denne gir, kan det etter hvert bli vanskelig å få orgasme på vanlig vis. Spesielt hvis du ikke har blitt kjent med egen kropp i forkant og vet hva du trenger for å oppnå orgasme, sier Gamnes.

Les også Derfor lykkes du ikke på Tinder - spesielt hvis du er mann

Sexologen understreker at vi alle er født med en seksualitet som ikke trenger leketøy for å fungere, og at det viktigste er at man blir godt kjent med sin egen kropp uten innblanding fra et batteridrevet leketøy.

– Man kan godt bruke det som et krydder i sexlivet hvis man allerede kjenner seg selv godt eller som et hjelpemiddel når man skal ha seg «en kjapp en», men bruker du den ofte, så venner du kroppen til den typen stimuli. Til slutt kan du oppleve at du sliter med å få orgasme uten, sier Gamnes.

LES OGSÅ: Fem sexstillinger som gjør det lettere for henne å få orgasme

Sexologen oppfordrer til å tenke gjennom hva man ønsker å få ut av den seksuelle aktiviteten.

– En Womanizer gir en forløsning av en orgasme på kort tid - med lite jobbing involvert. Men hva mer sitter du igjen med?

For de som sliter med å få orgasme, kan et slikt produkt hjelpe dem i mål, men samtidig kan den også bidra til økt bekymring.

– Jeg snakker med kvinner som har kjøpt en Womanizer fordi de har hørt at den enkelt gir orgasme, men så får de det ikke til. Da blir de ekstra fortvilet, sier Gamnes.

For selv om mange sverger til «magiske» opplevelser med Womanizer-en, så kan den ikke trylle frem sexlyst.

– Problemet hos mange kvinner er manglende sexlyst. Og hvis du ikke er kåt, kan det rett og slett føles ubehagelig å bruke en Womanizer. I stedet må man heller forsøke å komme til bunns i det egentlige problemet, og da gir ikke en Womanizer nødvendigvis den hjelpen du trenger, avslutter Gamnes.