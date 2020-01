Wuhan-viruset kan være dårlig nytt for ny iPhone SE2

Viruset fra Wuhan kan være dårlig nytt for ny en ny «billig» iPhone, iPhone SE2, som skal være på trappene.

NEW YORK (Nettavisen): Coronaviruset fra Wuhan, som så langt har krevd 106 menneskeliv, kan komme til å påvirke forsyningskjeden til Apple i Kina, melder Bloomberg.

Nesten alle iPhone lages i Kina

Bloomberg gjør et poeng av at nesten alle iPhoner-modeller i verden lages i Kina, hovedsakelig av Foxconn`s såkalte iPhone City i Zhengzhou, og av Pegatron Corp. , nær Shanghai.

Selv om begge fabrikkene ligger over 500 kilometer fra Wuhan, går ryktene nå om at virusutbruddet kan forsinke og påvirke produksjonen av både en ny billig-Iphone og den allerede lanserte Iphone 11, skriver Daily Mail.

- Jeg kan ikke se for meg et scenario der forsyningskjeden ikke blir forstyrret, sier analytikeren Patrick Moorhead ved Moor Insights & Strategy til Bloomberg.

Moorhead sier at hvis det blir komplikasjoner enten ved råmaterialene, fabrikasjonsprosessen, monteringen, testene, eller forsendelse, så vil det være en forstyrrelse.

- Skulle masseproduseres i februar

Det er også ventet at toppsjefen i Apple, Tim Cook, vil kommentere viruset og dens innvirkning på selskapet på tirsdagens pressekonferanse. Tirsdag klokken 22.30 norsk tid, slipper Apple tall fra fjerde kvartal, og da for hele året.

Selskapet har den siste tiden økt produksjonen for å møte et behov for nye telefoner om har vært høyere enn forventet.

Siden Apple vanligvis lanserer sine nye iPhone-modeller i september hvert år, så vil trolig ikke Wuhan-viruset innvirke på de planene. Men en ny billig-Iphone, som tidligere har blitt døpt til SE 2, og som ifølge ryktene skulle masseproduseres i februar, står derimot mer i fare for å bli påvirket av problemene med Wuhan-viruset, skriver Bloomberg.

iPhone SE2 - til 399 dollar

Nettavisen meldte allerede i oktober i fjor ryktene om at Apple vil lansere en ny iPhone i 2020, iPhone SE2 - til 399 dollar, og at selskapet satser på at de nye modellen vil bli en «vekstdriver» for selskapet.

Prisen på den nye telefonen skal ifølge ryktene ligge på 399 dollar, i overkant av 3600 norske kroner.

I dag ligger prisen for den billigste iPhone 11-modellen på om lag 8500 kroner i Apples norske nettbutikk, og om lag 700 dollar i den amerikanske.

Pris på iPhone SE2 i Norge

Om dette forholdet holder seg til den nye modellen, kan billigmobilen havne på rundt 4800-4900 kroner i Norge.

Billigste iPhone akkurat nå, er iPhone 8 med 4,7-tommers skjerm til 5490 kroner. Den neste på listen, iPhone 8 Plus med 5,5-tommers skjerm, ligger på 6690 kroner.

Ifølge ryktene vil den nye telefonen ligne iPhone 8, men at den vil ha den samme prosessoren til iPhone 11.

Hele 200 millioner mennesker rundt om i verden bruker i dag iPhone 6 eller iPhone 6s, til tross for at den ble lansert for over fem år siden. Den anerkjente TF Securities-analytikeren Ming-Chi Kuo har tidligere spådd at den nye iPhone SE2 laseres for å treffe nettopp disse brukerne.

