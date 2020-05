X Æ A-12-forvirringen fortsetter: Musk og kjæresten forklarer uttalen ulikt

Hvordan uttaler man egentlig det unike navnet? Mye tyder på at også foreldrene er i tvil.

Navneforvirringen fortsetter rundt sønnen til Tesla-gründer Elon Musk (48) og kjæresten Claire Elise Boucher (32), bedre kjent under artistnavnet Grimes.

Sønnen kom til verden forrige uke, og har fått det uvanlige navnet X Æ A-12.

Kort tid etter fødselen forklarte Grimes meningen bak sønnens navn, der hun i et innlegg på Twitter delte betydningen bak hver enkelt bokstav.

Men hvordan uttaler man egentlig navnet? Den forklaringen tok den ferske faren seg av, og i podkasten «The Joe Rogan Experience» sa han nylig at Æ-en i navnet uttales «Ash», og at de øvrige bokstavene uttales som vanlig - X «Ash» A-12.

Grimes ser derimot ut til å være uenig i Musks forklaring.

Ulik forklaring

For noen dager siden fikk nemlig artisten et spørsmål om uttalen av sønnens navn fra en følger på Instagram. Da svarte hun noe helt annet enn Musk, ifølge Marie Claire.

– Det er bare X, som bokstaven X. Og A.I. På samme måte som du ville sagt bokstaven A, og deretter I, lyder Grimes' forklaring.

Musk har tidligere uttalt at det var kjæresten som kom opp med navnet, som er en kombinasjon av den ukjente variabelen (X), kjærlighet, kunstig intelligens (Æ) og prototypen til parets favorittfly, SR-71 (A-12).

Med tanke på at det var hun som kom opp med navnet, er det nærliggende å tro at det er hennes uttale som er korrekt. Hun har imidlertid bommet litt på forklaringen sin tidligere - da hun skrev at flyet het SR-17, ikke SR-17 - og det kan dermed også hende hun har misforstått uttalen.

Med andre ord er det mye forvirring ute og går hva gjelder navnet, og det gjenstår bare å se hva duoen vil kalle sønnen i fremtiden.

Kontroversielt navn

De senere årene har det dukket opp flere uvanlige babynavn, og i kjendisverdenen var Gwyneth Paltrow (47) og eksmannen Chris Martin (43) tidlig ute med nettopp dette. I 2004 ga de datteren navnet Apple, som flere den gang mente var kontroversielt.

Nå som Musk og Grimes har kommet på banen med et enda mer uvanlig navn, har Paltrow selv påpekt at navnet de ga datteren i 2004 var av den unike sorten. Da magasinet InStyle delte et innlegg på Instagram om Musks navnevalg, tok hun til tastaturet.

– Chris Martin, jeg tror vi ble slått om det mest kontroversielle babynavnet, skrev hun i en kommentar under innlegget, ifølge Insider.

Men mens Apple er et godkjent navn i staten California, kan det derimot hende at Musk og kjæresten vil støte på utfordringer hva gjelder sønnens navn. Staten godkjenner nemlig kun fornavn med de 26 bokstavene i det engelske alfabetet, noe X Æ A-12 strider mot - grunnet både Æ-en og tallet 12.

Dersom navnet ikke blir godkjent til fødselsattesten, kan Musk og Grimes klage - og søke om å få registrert navnet på nytt, ifølge Forbes.

