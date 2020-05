Xpeng P7 til Norge med lang rekkevidde og smart pris

Du ser kanskje hva denne ligner veldig på... Bilmerket selges i Norge allerede.

Tesla er et ungt bilmerke. For 10 år siden hadde knapt noen hørt om dem. Likevel har Tesla på denne korte tiden blitt standarden som selv de som har produsert biler i mer enn 100 år nå måler seg opp mot på elbil.

Dermed har frasen «Tesla-killer» blitt flittig brukt de siste årene. Ikke alltid med rette ...

Men bilen på disse bildene kan definitivt bli det. Vi snakker kinesiske Xpeng, som allerede er i Norge og har åpnet for salg av kompakt-SUV-en Xpeng G3.

De har mer på gang. Nemlig Xpeng P7.

I fysisk størrelse legger den seg mellom Tesla Model 3 og Model S, men den skal, om alt går etter planen, koste mindre enn en Model 3.

Samtidig som den byr på lengre rekkevidde og masse spennende teknologi. Som innbefatter blant annet selvkjøring.

Grunndesignet er heller ikke helt ulikt. Vi tør påstå at det er ganske åpenbart hva det kinesiske selskapet har hatt i sikte under utviklingen av sin P7.

Nå begynner vi for alvor å snakke Tesla-konkurrent ...

Det utvendige designet på Xpeng P7 er ikke heeelt ulikt det vi finner på Tesla Model S.

Mange Tesla-likheter

Xpeng P7 er en relativt stor bil. Akselavstanden er nesten 3 meter og totallengden er 488 cm, noe som bør bety god innvendig plass. Batteriene finner vi mellom for- og bakaksel. Likt det Tesla har gjort på Model 3.

Bilens linjer er signert av designeren Rafik Ferrag. Man får en følelse av å ha sett dette før. For fra siden er det mye Tesla Model S. Særlig den coupe-aktige hekken og dens proporsjoner er like, det samme er de litt brede «hoftene» over bakskjermene og utformingen av siderutene.

Forfra er den ganske tøff og sporty med en smal lys-stripe tvers over hele fronten. Ikke bar er det tøff, den er svært aerodynamisk også. Ferrag og hans team har klart å presse ned cw-verdien på P7 ned til imponerende lave 0.236. Dette skal i sin tur bidra til økt rekkevidde.

Porsche har hjulpet Xpeng med hjulopphenget, dessuten skal bilen ha lang rekkevidde.

Går langt

Batteripakken skal være på rause 81 kWt. Det skal gi en rekkevidde på 706 kilometer. Dog basert på den aldrende og i overkant optimistiske NEDC-normen, som kineserne fortsatt bruker.

Om vi skal fortsette med Tesla-sammenlikningen havner Model 3 på 668 km etter samme målestandard.

Xpeng skal selge P7 i flere varianter. Den bakhjulsdrevne Super-Long Range med 263 hk, er ventet å bli bestselgeren i det kinesiske hjemmemarkedet. Det er den modellen rekkeviddetallene er hentet fra.

Det skal også komme en firehjulsdrevet P7 med to elmotorer. En på 263 hk foran, samt en på 161 hk til bakhjulene. Den utgaven skal kunne gjøre unna 0-100 km/t på bare 4,3 sekunder. Samme tall skal være 6,7 sekunder for Super-Long Range med bakhjulsdrift. Helt greie tall, det.

Interiøret er ryddig, med få brytere annet enn de på rattet. Resten betjenes via skjermen på dashbordet.

Selvkjørende på nivå 3.

Xpeng har fått hjelp av selveste Porsche til å utvikle understell og hjuloppheng til P7. Det er vel med det grunn til å tro at kjøreegenskapene skal være godt ivaretatt.

P7 skal ta autonomi (selvkjøring) til et nytt nivå også. Den skal være klargjort for Nivå 3. For å få til dette brukes Xpengs XPILOT 3.0 som består av 12 sensorer, fem radarer og ikke mindre enn 14 (!) kameraer som dekker bilen 360 grader.

Xpeng mener selv at de er bedre enn Tesla, som går for å være markedsledende på dette per i dag.

Innvendig skal P7 by på god plass. Det er få, eller ingen, brytere utenom på rattet. Resten av funksjonene styres fra den store berøringskjermen på dashbordet. Det hele ser ryddig og pent ut.

Ut fra bildene å dømme ser plassen svært god ut, også i baksetet. Bilen kan leveres med glasstak som slipper inn mye lys og siderutene er uten rammer. Som på Tesla.

Lang akselavstand skal bidra til god bakseteplass og dette ser raust ut.

Smart priset

Prisene på P7 i Kina starter under 400.000 kroner for en standard P7 med bakhjulsdrift. Mens en Super-Long Range koster litt mer. Topputgaven 4WD High-Performance koster snaue 500.000 kr.

En Tesla Model 3 Standard Range koster 431.000 kroner og en Dual Motor Long Range med firehjulsdrift koster 485.000 kroner. Det er med andre ord liten tvil om at de også her har posisjonert seg smart mot det merket de anser for å være den argeste konkurrenten.

Xpeng starter Norges-ballet med den kompakte G3 og den norske importøren kommer også til å ta inn P7-modellen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon på Broom.no rundt dette så snart det foreligger.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.