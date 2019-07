YouTube-kjendis og TV-stjerne omkom i ulykke

Den britiske kjendisen Emily Hartridge omkom etter en kollisjon med en lastebil fredag morgen.

Dødsfallet ble bekreftet på Hartridges egen Instagram-konto lørdag.

- Emily var involvert i en ulykke i går og har omkommet. Vi alle elsket henne, og hun vil aldri bli glemt. Hun har påvirket så mange liv at det er vanskelig å tenke seg et liv uten henne, står det i innlegget.

35-åringen omkom etter en kollisjon med en lastebil i bydelen Wandsworth i London. YouTube-stjernen var en stor stjerne i sosiale medier, og hadde over mer enn 340.000 abonnementer på siden sin. Hun hadde også tusenvis av følgere på Twitter og Instagram, skriver BBC.

I en pressemelding ber politiet om tips og bilder fra personer som kan bidra til å oppklare hva som skjedde da 35-åringen omkom.

Dagbladet har også omtalt dødsfallet.





Hylles av andre kjendiser

Hartridge jobbet med helse- og livsstil på YouTube-siden sin, og intervjuet flere kjendiser om temaet. Hun hadde blant annet intervjuet Hugh Jackman og Eddie Redmayne. Etter at dødsfallet ble bekreftet har flere kjendiser sendt sin siste hilsen.

- Mitt hjerte går ut til Emilys familie og venner. Dette er et sjokk. Jeg sender dere kjærlighet og mine bønner, skriver Davina McCall, en av Storbritannias største TV-kjendiser, under Instagram-posten som ble lagt ut lørdag.

Calum Best, som er en stor reality-kjendis i Storbritannia, skriver at «dette er så trist og at han er så lei seg».

Ikke lenge før 35-åringen døde fredag morgen avslørte hun i et intervju med The Sun at hun hadde bestemt seg for å fryse ned eggene sine, for å kunne bli mor en gang i fremtiden.

Ulovlig på offentlige veier

I Storbritannia er det ulovlig å kjøre elsparkesykler på offentlige veier, fordi de ikke anses som et kjøretøy som er forsvarlig å bruke på veien. Det er likevel et marked i stor vekst i Storbritannia, og det har fått regjeringen til å se på lovverket, skriver The Guardian.

Ulykken som involverte Hartridge er trolig den første ulykken med elsparkesykkel i Storbritannia som ender med et dødsfall, skriver Independent.

I Norge viser nye tall at det er 20 ulykker per 100.000 turer, men det har foreløpig ikke vært registrert noen dødsfall her til lands.

Hartridge hadde nesten 50.000 følgere på Instagram, og delte jevnlig bilder fra livet sitt. Her er et utdrag: