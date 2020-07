Jake Paul får kjeft fra borgermesteren etter hjemmefest.

Alicia Weintraub, borgermester i Calabasas i Los Angeles, California, raser etter at YouTuberen Jake Paul (23) arrangerte en stor fest i hjemmet sitt i helgen, skriver Fox11.

– Det var ikke bare jeg som var rasende, det var alle som så videoen, sier hun til kanalen.

I California har flere lokale bedrifter, som nylig fikk åpne igjen, måttet stenge dørene nok en gang som følge av et nytt smitteutbrudd. Alle oppfordres til å fortsette å holde avstand, samt bruke maske når man er ute blant andre folk.

På videoene som de siste dagene har dukket opp fra YouTube-stjernens hjemmefest, er det derimot ingen tegn til at et potensielt dødelig virus herjer. Ingen bruker masker, og mennesker står tett i tett både utendørs og innendørs.

Nulltoleranse for hjemmefester

Overfor Fox11 forteller borgermesteren at hun ble nedringt av bekymrede og rasende beboere etter at videoene fra festen nådde offentligheten. Hun er ikke nådig i sin kritikk.

– De har denne store festen, ingen sosial distansering, ingen masker - bare folk som ignorerer alt alle prøver å gjøre for å få ting tilbake til normalen. Det er bare en fest der man later som at covid ikke finnes, at bedrifter ikke er stengt, sier hun.

Weintraub sier det er nettopp de stengte bedriftene og beboerne som faktisk følger restriksjonene som må lide etter slik oppførsel fra de som trosser restriksjonene som er satt.

Som følge av Jake Pauls fest jobber hun nå tett med den lokale politistasjonen for å sikre at ingen lignende sammenkomster skal skje den kommende tiden. Fra nå av er det en nulltoleranse for hjemmefester i Calabasas der smittevernstiltakene til myndighetene ikke blir opprettholdt.

– Fuck deg, Jake Paul

Jake Paul har foreløpig ikke kommentert kritikken, annet enn å republisere et innlegg YouTube-kollegaen Tyler Oakley (31) har delt av nyhetsinnslaget til Fox11 med beskjeden:

«Fuck deg, Jake Paul».

I sosiale medier er det imidlertid flere som forsvarer 23-åringen, og hevder han spilte inn en musikkvideo.

Likevel brytes myndighetenes retningslinjer ved å samle såpass mange mennesker på samme sted, spesielt uten munnbind - som blir anbefalt i flere av de amerikanske delstatene nå.

Dette er ikke første gang den berømte YouTuberen har havnet på kant med loven. I begynnelsen av juni ble han siktet for å ha deltatt i opptøyer på er kjøpesenter i Arizona i kjølvannet av drapet på George Floyd, der store deler av senteret ble vandalisert og flere butikker ble frastjålet varer.

Ifølge ABC15 ble 23-åringen siktet for kriminell ferdsel på andres eiendom, med krav om å møte i retten på en satt dato. Selv nektet Jake Paul for å ha noe med vandalismen og tyveriene å gjøre, og skrev følgende i et innlegg på Twitter:

«Gi meg dommen min og la oss sette fokuset tilbake på George Floyd og Black Lives Matter».