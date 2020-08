YouTube-tvillinger risikerer fire år i fengsel etter falskt bankran

– Dette er et lovbrudd som kunne endt med alvorlige skader, sier statsadvokaten.

De amerikanske tvillingene Alan og Alex Stokes (23) lagde i fjor en YouTube-video der de angivelig hadde ranet en bank.

Det hele var imidlertid en «prank», og nå er de begge siktet for å ha forfalsket fengsling, vold, trusler og svindel, samt for å ha meldt inn en falsk nødssituasjon. Det skriver blant andre kjendisnettstedene People og Entertainment Tonight.

Les også: Netflix-stjernen Daisy Coleman (23) er død. Prinsesse Madeleine i sorg

I videoen kledde tvillingene seg i sort, dekket til ansiktet og bar rundt på sorte bager fylt med pengesedler.

Bekymrede forbipasserende

Ifølge en pressemelding fra statsadvokaten i Orange County bestilte 23-åringene en Uber den aktuelle dagen, men sjåføren nektet å kjøre dem. En forbipasserende fikk inntrykk av at de sortkledde mennene forsøkte å stjele bilen.

– Sjåføren vår stakk av, sa tvillingene til Uber-sjåføren, som nektet å kjøre dem og ba dem gå ut av bilen.

PRANK: Kledd i sort og med bager fylt med pengesedler løp brødrene rundt og latet som at de hadde ranet en bank. Foto: Skjermdump fra YouTube

Nødetatene ble tilkalt, og Uber-sjåføren ble beordret av tungt bevæpnede politimenn til å gå ut av bilen før politiet skjønte at han ikke var involvert. Tvillingene fikk også gå, med en klar beskjed og advarsel om at det de gjorde var feil.

Likevel ga tvillingene det hele et nytt forsøk senere samme dag, noe som førte til at flere ringte politiet i frykt.

Les også: Zara Larsson trakk seg tilbake etter kritikken

– Må være smartere enn dette

Begge de falske ransforsøkene ble filmet og senere delt i en YouTube-video med tittelen «Bankraner-prank! (Gikk galt)».

Videoen er nå slettet fra tvillingenes kanal, men eksisterer fortsatt på andre kanaler på YouTube.

I videoen kan man blant annet se hvordan politiet tar en alvorsprat med tvillingene.

– Jeg vil at dere skal være kreative og gjøre det dere gjør, men dere må være smartere enn dette, sier politiet til dem.

Risikerer fire år i fengsel

Da selve spøken fant sted lot altså politiet 23-åringene gå med en advarsel. Statsadvokaten er derimot langt strengere.

«Dette er ikke «pranks». Dette er lovbrudd som kunne endt med alvorlige skader, i verste fall død. Politiet skal beskytte offentligheten, og når noen ringer nødnummeret for å melde om et aktivt bankran, går de inn for å redde liv. I stedet fant de et forvridd forsøk på å øke populariteten på internett ved å unødvendig sette medlemmer av offentligheten og politiet i fare», står det skrevet i pressemeldingen fra statsadvokaten.

Dersom de blir dømt, risikerer de opp mot fire år i fengsel.