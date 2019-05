Zahid Ali: – Alt det Märtha gjorde var ganske morsomt

Kjendisene ble sjarmert av sjamanen og prinsessen, men det var prinsesse Märtha Louise som imponerte mest.

EDDERKOPPEN (Nettavisen): I kveld var det duket for det utsolgte arrangementet til prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett på Edderkoppen teater midt i Oslo.

Ikke uventet var det blitsregn over hovedpersonene også denne kvelden, men prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett var ordknappe mot journalistene.

Sjamanen svarte imidlertid da Nettavisen spurte hva han synes om å få stå på scenen i Oslo.

– I love Oslo!, utbrøt han før han satte seg inn i den ventende bilen.

Forventet tøys - overrasket av morsom prinsesse

Blant de som dukket opp på den rød løperen før arrangementet var komikeren Zahid Ali.

- Jeg håper jeg får le masse. Jeg har også bedt om å få plass bakerst i tilfelle jeg ler for høyt, fortalte komikeren før showet.

Tonen var imidlertid ikke like fleipete etter showet. Da hadde nemlig Ali og komiker Shabana Rehman et litt annet inntrykk.

– Jeg er veldig overrasket over hvor annerledes det var enn det media har fremstilt det som. Jeg trodde vi skulle ofre dyr og ha sexorgier, så jeg hadde med en pakke kondomer, men det var et helt vanlig motivasjonsseminar, sier Ali.

– De utfyller hverandre veldig fint, det var nedpå og helt greit. Vi ble kjent med prinsessen og sjamanen, det var en personlig reise, sa Rehman.

HUMORKVELD: – Jeg er åpen for at hvis de spør om noen vil bli kurert, rekker jeg opp hånden. Jeg skal være aktiv og gå inn med «åpent sinn», sa Ali til Nettavisen med glimt i øyet før showstart. Foto: Rikke Monsen (Nettavisen)

– Alt det Märtha gjorde var ganske morsomt og artig, det var masse latter i salen, så det var verdt billetten selv. For hans del føler jeg det er et motivasjonsseminar som man har sett mange ganger før. Han kaller seg sjaman, det var veldig rart, han driver med helt vanlig motivasjonsseminar, finn deg selv og tro på deg selv, påpeker Ali i full alvor.

Før showet hadde pipa en annen lyd:

Lilli Bendriss har ikke troen på sjamanen til «Åndenes Makt»

En annen som mange kanskje hadde forventet på arrangementet, var «Åndenes Makt»-medium Lilli Bendriss. Hun møtte opp forventningsfull utenfor Edderkoppen teater, og mener det er leit at prinsessen og sjamanen opplever kritikk for det de brenner for.

– Jeg synes kritikken er urettferdig, jeg føler veldig med henne. Jeg synes hun er kjempemodig som står i det hun står i med så mye motstand, det skal vi ta av hatten for.

Etter foredraget mente hun det var rart at pressen har hatt så mye negativt å skrive om paret.

– Det var en kjempefin og hyggelig opplevelse, han er en klok mann, humoristisk og det er ikke noe galt der altså, påpeker Bendriss.

Sjamaner tror at mennesker kan kommunisere med åndeverdenen. Det spørs likevel om man kan vente at sjamanen blir Bendriss' kollega på «Åndenes makt» med det første.

– Neida, hva skal han gjøre på Åndenes Makt? Han gjør veldig bra det han gjør, ler hun.

– Hva tenker du om at prinsessen setter alternativ behandling på dagsorden?

– Det synes jeg er på tide. Hun har gjort det lenge, først var det en kjempegreie at hun trodde på engler som kirken også tror på, men selv det som var innenfor hva som er stuerent, så fikk hun kritikk, sier Bendriss engasjert.

– Vi kommer frem til nye tanker og det møter kritikk av de som står fastlåst i at én ting er riktig. Reiser du rundt i verden så ser du at det er ikke bare én ting som gjelder. Vi nordmenn er litt innpakket i vår trygghet om hva vi tør å være i, også blir det litt skummelt å gå utenfor de grensene, fortsetter mediumet.

SPENT: Lilli Bendriss ante ikke hva hun skulle forvente av prinsessen og sjamanen, men gledet seg til å delta på arrangementet. Foto: Rikke Monsen

Fikk møte sitt store idol

I publikum var det også to sjaman-fans som hadde tilbakelagt noen timer i bil for å se sitt store idol.

– Vi elsker sjaman Durek!, utbrøt Maya Wever

– Jeg har lyttet til podkasten hans kjempelenge, han er en energibunt og han er bare kjærlighet og en leder som forandrer verden, så vi er store fans av ham, forteller Jenny Larsson.

De har aldri sett sjamanen tidligere, så å oppleve han i Norge var en stor hendelse for de to. De følte virkelig det ble valuta for pengene.

– Forventningene ble oppfylt. Vi kjenner til Durek godt, men ikke så godt til Märtha, forteller Maya.

– Ja, det var en overraskelse, hun er jo fantastisk også. Det er så fint med disse to sterke menneskene som går foran og utfordrer våre fordommene og redslene vi har, at de våger å være dem de er. Det er jo også det de inspirerer til, at vi skal være oss selv, påpeker Jenny.

– Var ikke lykkelig



Det er en drøy uke siden prinsesse Märtha Louise annonserte forholdet til sjaman Durek Verrett på sin Instagram-side.

Like etter landet sjamanen på norsk jord og tidligere i uken hadde paret norsk turnéstart i Stavanger. Der åpnet prinsesse Märtha Louise for alvor opp om sin egen selvfølelse.

–Selv om folk mente jeg var lykkelig, var jeg ikke meg selv og da ble livet tomt. Men da jeg begynte å følge hjertet mitt og min indre navigasjon, så begynte livet å endre seg.

Siden den gang har paret også besøkt Tromsø, og Ari Behn har kommet med sin første offentlige uttalelse om forholdet.

Prinsesse Märtha Louise og kjæresten, sjaman Durek Verrett møter fullsatt sal på Edderkoppen teater i kveld. Her fra gårsdagens arrangement på Verdensteateret i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Sterk opplevelse og gråt i salen



Da paret gjestet København søndag kveld, var det en sterk opplevelse for de fremmøtte. Det gjaldt spesielt Josefa Pedersen (23), som begynte å gråte i ekstase, etter at hun ble tatt opp på scenen av sjamanen. I hele tre timer varte seansen i Danmarks hovedstad.

I Stavanger var opplegget antagelig på samme vis som kvelden vil bli i Oslo. Arrangementet starter klokka 19 og varer i to timer. Publikum kan kanskje forvente felleshealing, som paret utførte i Stavanger. Nettavisen var nemlig tilstede og skrev akkurat hvordan det var på arrangementet med prinsessen og sjamanen.