Zara Larsson bekrefter bruddet: – Jeg er ung, søt og må leve livet

Larsson forteller at hun er spent på sin nye tilværelse.

Det er i et intervju med People, også omtalt i Se og hør, at den svenske superstjernen Zara Larsson (21) bekrefter at det er slutt mellom henne og modellen Brian Whittaker.

På spørsmål om hun har tid til romanse i livet sitt nå, svarer stjernen at hun ikke har det for øyeblikket.

– Jeg har virkelig ikke det. Men det er greit, for jeg er singel akkurat nå og jeg er spent på det fordi jeg er ung, jeg er søt, jeg er her ute og må leve livet, sier hun.

FRI SOM FUGLEN: Zara Larsson er singel igjen.

Kanskje mener hun selv det var på høy tid med singelliv, for hun kommer også med en erkjennelse:

– Jeg har ikke vært singel siden jeg var 14.

Likevel har ikke «Uncover» og «Lush Life»-sangeren fått sjansen til å fordype seg i singellivet.

– Jeg er virkelig travel, så jeg får ikke levd det ut, forteller hun.

– Det tar mye energi

– Men det er fint å vite at du ikke har...for et forhold, akkurat som vennskap og med familier og alle relasjonene i livet ditt, må du jobbe med og du må putte my tid i det og du må gi det næring og alt det. Det tar mye energi, oppsummerer hun.

Det kan virke som at Larsson ikke tar bruddet for tungt. Likevel hinter hennes nyeste låt «All the Time» om noe helt annet. Den handler om å savne noen som du ikke klarer å få ut av hodet.

Les også: Daniel Louis hoppet til køys med Victoria Hammer få timer etter innsjekk: - Det var det som var tilgjengelig

– Når du får hjertet ditt knust, men det er ok

At det dreide seg om et brudd mellom den søte duoen har lagt i kortene en stund. Ett av de største hintene var at paret hadde sluttet å følge hverandre i sosiale medier.

I tillegg har de lagt ut kryptiske meldinger på Instagram som kunne hinte om både kjærlighetssorg og brudd.

I sin Instagram story delte Zara en tekst med følgende budskap:

– Når du får hjertet ditt knust, men det er ok, for gatene har ventet på at du skulle bli singel igjen.

Les også: Caroline Berg Eriksen må svare på rumperyktene – så blir Lars-Kristian «fornærmet»

Tidligere har Larsson vært svært åpen om at det var et forhold hun ville satse på.

Blant annet har hun skrevet flere ganger på Instagram om at hun gledet seg til å få hus og barn med modellen, og andre ganger har hun ytret et ønske om at deres fremtidige barn skal få Brians øyne.

– Jeg har mistet meg selv

Brian valgte å dele et lengre innlegg i forbindelse med hans 20-årsdag som fant sted for et par uker siden.

Der fortalte han om store opp og nedturer de siste årene, og om relasjoner som blir brutt.

– De siste årene har bestått av ville høyder og vonde daler. Jeg har en flott modellkarriere, jeg har fått venner som har gitt meg perspektiv, jeg hadde mitt første seriøse forhold og har reist verden rundt. Det har vært en sprø opplevelse, men det er også enkelt å miste seg selv, og jeg har mistet meg selv i det hele, skrev Brian.

– Ting skjer, forhold feiler, visse jobber får du ikke umiddelbart, men gjennom selvkjærlighet og kjærlighet vil du bli bra. Det er min nye evigvarende reise. Jeg elsker meg selv og jeg håper du også gjør det, sier han i innlegget som avsluttes med et rødt hjerte.